Therapiezentrum eröffnet

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Das Therapiezentrum Wriezen ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Eingeladen in die zu DDR-Zeiten errichtete Baracke Nr. 3 in der Feldstraße waren dazu Ärzte, Partner und Kollegen, berichtete Sandra Schlager, die mit ihrem Lebensgefährten Nico Baumgärtner nun auch in der Oderbruchstadt präsent ist. Beide betreiben bereits die „Villa Austria“ in der benachbarten Kurstadt Bad Freienwalde.

Das Gebäude in Wriezen sei zuvor unterschiedlich genutzt worden, darunter von der ZBO Landbau GmbH, einer Notarin und einer Werbefirma, erzählte Sandra Schlager und führte Besucher gern durch die Räume. Dazu gehören zum Beispiel zwei für die Ergotherapie. Diese verfügt auch über eine Therapieküche. „Damit haben wir gute Erfahrungen in Bad Freienwalde gesammelt und werden hier dann mit Kindern ebenfalls vor Feiertagen backen.“ Während in der Küche noch einige Türen stehen, die noch eingebaut werden müssen, werde der Raum für Handpatienten und Kinder bereits genutzt.

Angesichts der sommerlichen Temperaturen draußen fällt das angenehme Raumklima drinnen auf. Die Wände sind mit Lehmputz versehen. Installiert werden muss unter anderem auch noch das sogenannte Stangerbad für Unterwassermassagen. „Die Patienten können hier den Baufortschritt verfolgen“, nimmt es Sandra Schlager mit Humor. „Wir hätten gern schon früher eröffnet, aber die Handwerker sind gut ausgelastet und nur schwer zu bekommen.“

Die vier Physiotherapeuten, die sich zuletzt schon in Bad Freienwalde um Patienten aus Wriezen gekümmert haben, sind nun auch im Therapiezentrum zu finden: Meike Seeger, Dennis Dürrlich, Cathleen Gumprecht und Lisa-Marie Hagel. In zwei weiteren Räumen werden zudem Kosmetik und Fußpflege angeboten. Überdies nutze eine Psychotherapeutin jeweils dienstags einen der Räume. (azi)