Mit dem Rad zu den Problemen

Iris Stoff

Kummersdorf Der Reigen der Begehungen geht weiter: Am Donnerstag war Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig in Kummersdorf zu Gast und ließ sich von Einheimischen ihr Leid klagen.

„Das machen wir immer so“, lachte Ortsvorsteher Enrico Graß. „Kummersdorf ist mit 540 Einwohnern der größte Ortsteil von Storkow. Zu Fuß würde die Runde den Zeitrahmen sprengen.“ Vorsorglich hatte er für die Vertreter der Stadtverwaltung und die Presse Räder bereit gestellt. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und zehn interessierte Einwohner waren mit den eigenen Rädern gekommen. Sven Berg hatte sogar sein Töchterchen Elinor im Fahrradanhänger dabei. Über mehrere Stationen radelte die kleine Gruppe dann etwa zwei Stunden durch das Dorf. An markanten Punkten wurde Halt gemacht, auf Probleme hingewiesen, aber auch über das berichtet, was die Dorfgemeinschaft hier ausmacht. Mit von der Partie waren von der Stadtverwaltung auch der Azubi Tillmann Lange, der das Protokoll führte, und Bauhofleiter Felix Mayer, zu dessen Verantwortungsbereich auch die Straßeninstandhaltung gehört. „Bei unseren Orts- und Stadtteilbegehungen können viele Dinge gleich auf den kleinen Dienstweg geklärt werden“, betonte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig.

Zunächst ging es in Richtung Bahnstation. Edeltraud Audorf, die kurz vor der Schranke wohnt, machte auf die tiefen Furchen im Waldweg aufmerksam, der an ihrem Grundstück vorbeiführt. „Das ist heute Nachmittag ein Holztransporter gewesen“, ärgerte sie sich. Bauhofleiter Mayer kennt das Problem: „Wir haben viele Schäden durch Holzfahrzeuge, doch leider sind wir aktuell nie vor Ort, wenn das passiert. Wer etwas bemerkt, sollte die Nummernschilder aufschreiben. Die Stadt kann sich dann an die Verursacher wenden und bleibt nicht selbst auf Arbeit und Kosten sitzen.“ Angesprochen wurde auch die fehlende Straßenbeleuchtung bis zum Wartehäuschen am Bahnhaltepunkt. „Die Lampen sind eingeplant“, versicherte der Bauhofsleiter. „Wir machen das noch in diesem Jahr.“

Nächster Halt war an der Brücke über den Storkower Kanal. Problem: Beim Neubau hatte das Landesamt für Straßenwesen dort, wo früher Büsche standen, 29 Meter Brückengeländer nicht finanziert. Dort befindet sich nur ein Behelfsgeländer. „Wir haben jetzt eine Lösung gefunden“, konnte die Bürgermeisterin versprechen. Ständiges Ärgernis auf der Straße, die über die Brücke führt und auch Umleitungsstrecke für die Autobahn ist, sind Fahrzeuge, die viel zu schnell hier durchbrettern. „Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert“, konstatierte der Kummersdorfer Ortsvorsteher. Seit Jahresanfang sind vor und hinter der Brücke nämlich die beiden mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln der Stadt postiert. Und die scheinen auch Wirkung zu zeigen.

Von der Brücke aus zeigte Enrico Graß auch auf eine Fläche am Ufer: „Dort wird dieses Wochenende bei der 48-Stunden-Aktion der Volleyballplatz hergerichtet. Der Jugendklub Kummersdorf beteiligt sich schon zum 19. Mal an dieser landesweiten Aktion. In diesem Jahr übrigens als einziger aus dem Landkreis Oder-Spree. Außerdem soll am Gemeindehaus noch eine Bücherzelle eingerichtet werden.“ In Augenschein genommen wurde auch die Kita, die sich nahe der Schleuse am Kanal befindet und derzeit erweitert wird. Der Anbau fügt sich architektonisch schön in das vorhandene Gebäude ein. Derzeit geht es an die Innenarbeiten. Gerade wurde der Estrich für den Fußboden aufgebracht. Künftig können hier dann 58 Kinder statt 35 betreut werden. Im Herbst solle die Einweihung stattfinden, kündigte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig an.

Weiterhin angesprochen wurden auf der Ortsbegehung Unebenheiten auf einigen unbefestigten Straßen wie Birkenweg und Waldweg. Im Birkenweg läuft zum Beispiel bei Regen Wasser auf ein Grundstück. Alles wurde ins Protokoll aufgenommen. In den zuständigen Sachgebieten der Stadtverwaltung werde sich dann gekümmert, so der Bauhofsleiter Felix Mayer.