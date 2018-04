Weniger Einbrüche und Autodiebstähle

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Die Polizeiinspektion Uckermark ist zufrieden: Ihr ist es gelungen, die Kriminalitätsrate deutlich zu senken. Diebstähle, Wohnungseinbrüche und Autoklau sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig steigt die Aufklärungsquote auf Rekordniveau.

Genau 63,2 Prozent aller Straftaten haben die Polizeibeamten der Uckermark aufklären können. Das stärkt das Sicherheitsgefühl im Landkreis. Nach jahrelangen Schwierigkeiten durch heftige Grenzkriminalität in Verbindung mit Wohnungseinbrüchen, Landmaschinenklau und verschwundenen Autos scheint die Polizei die Sache besser in den Griff zu bekommen.

Genau 7747 Straftaten schlagen in der Statistik für 2017 zu Buche. Das sind über 800 weniger als im Vorjahr. Bei weniger Fällen haben die Kriminalisten mehr Zeit zum Ermitteln. Daher ist die Aufklärungsquote gestiegen auf den höchsten Wert in der Polizeidirektion Ost. Zum Vergleich: Der Barnim liegt bei 54,3 Prozent.

Das macht sich vor allem bei Diebstählen bemerkbar. Insgesamt ist ihre Zahl um 25 Prozent im Landkreis gesunken. „Wir haben noch nie so viel präventiv gearbeitet“, begründet Polizeisprecher Gerald Pillkuhn die Tendenz. Geholfen habe vor allem wesentlich mehr Sicherheitstechnik in privaten Wohnungen, an Autos wie auch in Firmengebäuden. Gelegenheitsdieben ist die Arbeit deutlich erschwert worden.

Inspektionsleiter Jürgen Kreßmann hat vor allem ein Auge auf die schweren Delikte, die jahrelang die Menschen in der Grenzregion genervt haben. Dazu gehört der Autoklau. Sind 2016 noch 144 Autos aus der Uckermark auf Nimmerwiedersehen verschwunden, so sank diese Zahl 2017 auf 86 Fälle. „Das ist ein Gradmesser für die Kriminalität insgesamt“, kommentiert Kreßmann die Entwicklung. Allerdings gehen organisierte Banden zielgerichteter vor. Das merken die Beamten zum Beispiel bei großen Ereignissen wie der Abschaltung der PCK-Raffinerie. Die von außerhalb anrückenden vielen Firmenwagen und mit wertvoller Technik beladenen Transporter stehen ganz oben auf der Beuteliste.

Einer der besonders großen Erfolge der vergangenen zwölf Monate: weniger Wohnungseinbrüche. Zwar verschafften sich aktuell immer noch verschiedene Täter illegalen Zugang zu insgesamt 98 Wohnungen oder auch Eigenheimen, doch konnten immerhin ein Drittel der Fälle aufgeklärt werden. Auch hier hat die Uckermark die höchste Aufklärungsquote im gesamten Oderraum.

Noch einen enormen Rückgang verzeichnet die Polizei bei besonders schweren Diebstählen aus Firmen oder von Baustellen. Das Thema sorgte über Monate für Schlagzeilen bei betroffenen Unternehmern und wurde von Parteien selbst im Wahlkampf aufgegriffen. Innerhalb eines Jahres rutschte die Diebstahlszahl aus Firmen von 253 auf 146. „Die Firmen haben viel dazu beigetragen“, so Gerald Pillkuhn. GPS und Baumaschinenpässe wirken ebenso wie Wachschutz, Alarmanlagen, diebstahlhemmende Fenster und Türen oder zusätzliche Zäune und Einbruchsbarrieren.

Rückläufig sind Fahrraddiebstähle (hier sank die Zahl von 475 auf 311) sowie Bungalow- und Garteneinbrüche. Nur beim Ladendiebstahl bleiben die Zahlen konstant. Sorgen macht der Polizei dagegen die zunehmende Gewalt. So sind die Körperverletzungsdelikte von 850 auf 918 Fälle gestiegen. Allerdings gab es im vergangenen Jahr keinen Toten bei Prügeleien oder gar Mord.

Jeder fünfte Tatverdächtige, den die Polizei ermittel hat, ist kein Deutscher, was vor allem der Grenznähe geschuldet ist. Und Bauchschmerzen bereitet der Uckermark auch die weiterhin hohe Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen.