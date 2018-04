Spahn senkt Beitrag für Krankenkassen

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will reiche Krankenkassen zwingen, ihre Beiträge zu senken. Das steht im Entwurf des Versichertenentlastungsgesetzes, der seit Freitag vorliegt. Spahn spricht von vier Milliarden Euro, die bei Kassen mit „sehr, sehr hohen Rücklagen“ liegen.

Aus dem Ministerium heißt es, dass quasi jeder zweite gesetzlich Versicherte einer Krankenkasse angehört, die die Beiträge ab 2019 senken sollen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine gesetzliche Kasse nicht mehr als eine Monatsausgabe auf der hohen Kante haben darf. Derzeit gibt es mehrere Kassen, die drei oder gar vier Monatsbudgets angespart haben. Mehrere Kassen haben zumindest 1,5 Monatsausgaben angesammelt, während andere der bisher 110 Versicherer erst seit kurzem die eigentlich seit Jahren verbindliche Vorgabe erfüllen, eine Viertel-Monatsausgabe auf dem Konto zu haben.

Die Reserven der reichen Kassen müssen dem Gesetzentwurf zufolge innerhalb von drei Jahren abgebaut und an die Versicherten in Form von Beitragssenkungen und Leistungsverbesserungen zurückgegeben werden. Ansonsten fließt das Geld in den Gesundheitsfonds zurück, der die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sammelt und an die Kassen verteilt. Das Ministerium will so erreichen, dass es zu mehr Preiswettbewerb unter den Kassen kommt. Der sei zuletzt kaum noch wahrnehmbar gewesen.

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, kritisiert den Gesetzentwurf. „Hier schießt der Minister übers Ziel hinaus.“ Das treibe die Krankenkassen „in eine einseitige und kurzsichtige Fokussierung auf den Preis“. Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen, fordert, zunächst müssten die Kosten der angekündigten Reformen seriös abgeschätzt werden.“

Das Gesetz beinhaltet zudem, wie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass ab 2019 der Zusatzbeitrag der Krankenkassen paritätisch, also je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, finanziert werden soll. Bisher gibt es einen allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent, der je zur Hälfte von Unternehmen und Mitarbeiter abgegolten wird. Dazu kommt der Zusatzbeitrag, den bisher allein die Beschäftigten tragen. Im Schnitt kommt 2018 aus der Kombination von allgemeinem Satz und Zusatzbeitrag ein Krankenkassenbeitrag von 15,6 Prozent zustande, was einer Senkung um 0,1 Punkte im Vergleich zu 2017 entspricht. Nun sollen sich am Zusatzbeitrag auch die Arbeitgeber beteiligen.

Laut Spahn bringt das einem Arbeitnehmer bei einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro im Monat 15 Euro. Ihm gehe es darum, dass Arbeitnehmer und Rentner „eine schnelle und spürbare Entlastung“ erhielten. Zudem werden Kleinselbstständige, wie Taxiunternehmer und Kioskbesitzer, besser gestellt. Ihre Mindestbeiträge für die Krankenkasse halbieren sich, das soll 600 000 Betroffenen eine Ersparnis von 180 Euro im Monat bringen. (Kommentar Seite 2)