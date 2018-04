Mehrwert der Wissenschaft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man stelle sich nur für einen kurzen Moment Frankfurt ohne die Europa-Universität, Cottbus ohne die BTU und Eberswalde ohne seine grüne Hochschule vor. Alle drei Städte würden auf einen Schlag an Attraktivität verlieren. Selbst die Landeshauptstadt Potsdam wäre trotz Sanssouci und Filmstudio Babelsberg ohne ihre beiden Unis und die Fachhochschule um vieles ärmer.

Im Prinzip hätte es der jetzt von den Hochschulen vorgelegten Studie also gar nicht bedurft, um zu beweisen, dass die Ausgaben für diese Einrichtungen gut angelegtes Geld sind. Der Überraschungseffekt dieser Studie besteht jedoch darin, dass sie unterm Strich dem Land Jahr für Jahr sogar mindestens genauso viele Einnahmen bringen, wie der Staat – also wir alle Bürger zusammen – für ihre Unterhaltung und Entwicklung ausgeben. Die Studie zeigt außerdem, dass der Effekt der Hochschulen noch um einiges größer sein könnte, wenn es gelänge, noch mehr Absolventen mit attraktiven Jobs in Brandenburg zu halten.