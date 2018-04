Feuerwehr löscht zwei brennende Schuppen

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Die Erkneraner Feuerwehr wurde am Freitag, um 13 Uhr, zu einem Brand in der Freiligrathstraße 27 gerufen. Auf einem Grundstück mit Haus stand ein Geräteschuppen in Flammen, der bei Ankunft der Wehr schon vollkommen zerstört war. Da sich das Feuer bereits auf einen Schuppen auf dem Nachbargrundstück ausgedehnt hatte, „lag unser Hauptaugenmerk darauf, eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, sagte Einsatzleiter Christian Bohne. Zwei Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten versuchten, den zweiten Schuppen von innen zu löschen. Das Gebäude wurde aber größtenteils zerstört. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. „Die Drehleiter konnten wir wieder zurückschicken“, sagte Bohne. Verletzt wurde niemand, der Einsatz war nach anderthalb Stunden größtenteils erledigt. Die Polizei untersucht jetzt die Brandursache. Ein Lob sprach Bohne dem Nachbarn aus, der die Wehr gerufen und bei 30 Grad Außentemperatur klug gehandelt hatte. „Er hat uns eine Kiste Wasser hingestellt.