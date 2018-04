Stadt übernimmt Mehrkosten für Mittagessen

Falkensee (MOZ) Nach Brandschaden an Mensa: Die Stadt Falkensee übernimmt bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten nun doch die kompletten Mehrkosten bei der Essensversorgung an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Höhe von 1,51 Euro.

Das ist während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses auf Antrag der FDP beschlossen worden. Die SPD war die letzte Partei, die sich zum Vorstoß der Liberalen bekannt hatte. Zuletzt hatte die Stadt mit einer Deckelung des Beitrags in Höhe von drei Euro für Unmut bei denjenigen Eltern gesorgt, die einen Dienstvertrag zur Mittagessenversorgung mit dem dortigen Caterer abgeschlossen haben. Die Argumentation im Antrag lautete nun: "Die Folgen des Brandschadens haben die Eltern in keinster Weise zu vertreten. Es ist somit geboten, die Eltern mit Blick auf den ohnehin zu tragenden Eigenanteil nicht zusätzlich mit den Mehrkosten aus der außerordentlichen Bereitstellung zu belasten, zumal die Mehrkosten beinahe 70 Prozent der Kosten betragen würden." Indes hat die Stadtverwaltung ungeachtet dessen prognostiziert, dass die Bereitstellung der Mensa "nicht vor Herbst oder gar Jahresende" möglich sein wird. Die Sanierungsarbeiten sollen bis dahin andauern.