Der das Lesen fördert

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die Buchhandlung Micklich in der Großen Straße wird am Sonntag in der Potsdamer Staatskanzlei mit dem Gütesiegel des Deutschen Buchhandels für Leseförderung geehrt. Inhaber Falko Micklich engagiert sich auf vielfältige Weise, um die Lesefreude bei Kindern zu entwickeln.

Für Falko Micklich ist es nicht die erste Ehrung dieser Art. Mehrfach ist der Buchhändler mit dem Gütesiegel ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige ist stolz darauf und versteht das „als Anerkennung und Ansporn“ für die Arbeit seiner Mitarbeiter in den Buchläden Große Straße und Handelscentrum.

Micklich sieht sich keineswegs als reinen Verkäufer, sondern betont auch seine „gesellschaftliche Verantwortung“. Für ihn bedeutet Lesen Entschleunigung von der Vielfalt des Lebens. „Der Griff zum Buch ist wie ein Gang auf eine Insel“, formuliert er und ist überzeugt: „Das Lesen hilft, uns vom täglichen Druck abzulenken.“ Aus seiner langjährigen Buchhändlertätigkeit weiß Micklich: „Das kann bis zur Sucht gehen.“

Und er sagt auch, wie wichtig es ist, dass Kinder schon in ganz jungen Jahren mit Büchern vertraut gemacht werden. So engagiert sich Falko Micklich beispielsweise beim Vorlesewettbewerb der Sechstklässler. Ihm ist es maßgeblich zu danken, dass fast alle Schulen des Landkreises dabei sind und Märkisch-Oderland damit bundesweit einen Spitzenplatz belegt.

Wobei auch für die Kinder das Vorlesen sehr anregend sei, wie der 57-Jährige betont. Micklich wünscht ihnen, dass Bilder aus der Geschichtenwelt in ihrem Kopf lebendig werden. Dazu gebe es bei einer „riesigen Spannbreite“ viele gute Angebote. Wobei jede Generation ihre eigenen Helden sucht. Zu seiner Zeit sei es Alfons Zitterbacke gewesen. Noch vor wenigen Jahren sei Harry Potter in aller Munde gewesen: „Heute spielt der fast keine Rolle mehr.“ Die Buchhändler müssten auch da mit den Trends gehen und das jeweilige Angebot vorrätig haben. Ganz allgemein müsse festgestellt werden, dass es in keinem Bereich des Einzelhandels so viele innovative Angebote gebe wie im Buchhandel.

Falko Micklich hat das Geschäft in der Großen Straße 22 im Jahre 2001 von seiner Mutter übernommen. Die hatte in den 1980er-Jahren die damalige Karl-Marx-Buchhandlung geleitet und diese dann vor 27 Jahren von der Treuhand erworben. Für seine neue Position konnte der ehemalige NVA-Offizier auf langjährige Erfahrungen als selbstständiger Vertreter für den Brockhaus-Verlag zurückgreifen.Inzwischen steht er der BMS Buchhandlung Micklich GmbH vor, die sechs Filialen unterhält: je zwei in Strausberg, Frankfurt (Oder) und Berlin.

Einen Tag nach der Auszeichnung mit dem Gütesiegel erfolgt am Montag, dem Welttag des Buches, eine weitere Ehrung, die Falko Micklich am Herzen liegt. Dabei handelt es sich um den Theo, den Berlin-Brandenburgischen Preis für Junge Literatur. Der Theo, benannt nach Theodor Fontane, ist für Schüler bis 18 Jahre vorgesehen. Er wird seit 2008 verliehen und geht nach den Worten von Falko Micklich zurück auf eine Idee des Zirkels Schreibender Schüler in Bad Freienwalde. Für den Strausberger Buchhändler ist Theo eine wichtige Plattform, um sich auszutauschen und eigene Geschichten öffentlich zu machen.

Falko Micklich ist selbst ein leidenschaftlicher Leser. Derzeit liegt „Glückskind mit Vater“ von Christoph Hein auf seinem Nachttisch. Das Werk passe in die Kategorie der Bücher, die er favorisiert: „Gegenwartsbezogene Romane, mit deren Inhalt ich mich identifizieren kann.“

Mehr zu Theo auf www.schreibende-schueler.de