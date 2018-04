„Pinke Paula“ ist der Saison-Hit

Sabine Rakitin

Grüntal „Die Blumen tanzen Rock’n Roll, die Bäume treiben’s auch ganz doll...“ Der musikalische Frühlingsgruß, den die Drittklässler der Grundschule Grüntal am Freitagmorgen in der Gärtnerei Schubert zu Gitarrenklängen überbringen, macht gute Laune - nicht nur den beiden Brüdern Matthäus und Konstantin Schubert, die den Betrieb vor drei Jahren von ihrer Mutter Gertrud übernahmen und seit dem gemeinsam führen, sondern auch den zahlreichen Gästen, die sich eingefunden haben, um „Pinke Paula“, die Pflanze des Jahres 2018, symbolisch zu taufen.

„Ich begrüße die Zukunft von Grüntal“, sagt Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) launig und hat dabei zum einen die singenden Schüler, zum anderen die Gärtner-Familie im Blick. 1990 gründete Gertrud Schubert den Betrieb. Damals war sie Anfang 50. „Mutig“ nennt Vogelsänger die Frau. Er weiß, wie schwer es Gärtnereien damals nach der Wende hatten, von seinen Schwiegereltern, die Mitte der 1990-er Jahre ihre Gärtnerei in Grünheide schließen mussten. „Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit“, wendet sich der Minister an die Gründerin, ihre beiden Söhne und deren sieben Kinder.

Zu den Hauptkulturen der 1990 gegründeten Gärtnerei gehören Frühlingsblüher, Beet- und Balkonpflanzen, Gemüsejungpflanzen sowie die Produktion von Weihnachtsbäumen. Darüber hinaus finden sich in den 2000 Quadratmeter großen Gewächshäusern Stauden, Kräutertöpfe sowie eine große Auswahl an Geranien, Hänge- und Erdbeerpflanzen. Die Pflanzen stammen zu über 95 Prozent aus eigener Produktion und werden in der Gärtnerei direkt vermarktet sowie auf den Wochenmärkten in Bernau und Eberswalde verkauft. „Egal bei welchem Wetter: Die Schuberts sind immer auf dem Markt“, weiß Wilhelm Benfer, Barnims Kreisdezernent für Strukturentwicklung. Der Familienbetrieb sei „eine feste Größe im Landkreis. Die Qualität ihrer Pflanzen und die Freundlichkeit, mit der sie ihren Kunden begegnen, lobt er als „legendär“.

Zum ersten Mal in Grüntal ist Klaus Henschel, der Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg. „Der diesjährige Start in die Saison war nicht ganz einfach“, stellt er fest. Binnen weniger Tage seien Knospen und Blüten „explodiert“. Das habe zu einem Kundenansturm auf Jungpflanzen geführt, schildert er seine Erfahrungen aus der eigenen Gärtnerei. Die späte und lange Frostperiode habe zu hohen Kosten für die Gärtner geführt. Dazu noch die Lohnsteigerungen von zehn Prozent jährlich, „das führt dazu, dass die Produktpreise nicht gleich bleiben können“, sagt er. „Wir müssen mit den Kunden offen darüber reden.“

Die Neuzüchtung „Pinke Paula“, Pflanze des Jahres 2018, gehört mit einem Preis von 3,50 Euro nicht unbedingt zu den ganz preiswerten Pflanzen. Doch sie ist wunderschön anzusehen und soll ihre Betrachter in eine „fröhlich-romantische Stimmung versetzen“, sagen die Gärtner. Einer der ersten Kunden, die die Kombination aus pinkener Pitunie und reinweißerr Duftsteinrich (Lobularie) an diesem Freitag mit nach Hause nehmen, um die Wirkung zu testen, ist der Bernauer Stadtverordnete Josef Keil.