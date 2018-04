Laufen und Toben an der Tagesordnung

Hans Still

Schönwalde (MOZ) Die Schönwalder Kita „Traumland“ ist am Donnerstag als erste Barnimer Kita mit dem Brandenburger Gütesiegel „Bewegungskita“ geehrt worden. Vergeben wird das Zertifikat nach einer gründlichen Prüfung durch den Landessportbund (LSB).

Das Erstaunen kam inmitten der Vorbereitungen zum Zertifikat. „Es gibt einen Katalog des Landessportbundes mit Anforderungen, die eine Kita erfüllen muss. Als wir das mal geprüft haben, haben wir festgestellt, dass wir diese Vorgaben alle längst in unseren Alltag übernommen haben“, erzählt Karin Maaß, Leiterin der Kita „Traumland“. Sie muss etwas lauter reden, denn in der Schönwalder Sporthalle herrscht gerade eine Riesenstimmung. Der Sport-Entertainer Karl-Heinz Wendorff hat sich der Kinderschar angenommen, um beim Barnicke-Sportfest mit ihnen zu tanzen, zu toben, Ball zu spielen. Alle Übungen verfügen über einen gemeinsamen Nenner: ein hohes Maß an Bewegung. Und genau darum geht es auch beim Zertifikat - der Landessportbund will die Pädagogen in den Brandenburger Kitas ermutigen, die tägliche Bewegung in die Konzepte der Einrichtungen einzubauen. Josefine Uhlmann bestätigt diesen Ansatz. „Das Thema Bewegung soll sich ganzheitlich widerspiegeln. Das beginnt beim Konzept, findet beim Raumzuschnitt Berücksichtigung und natürlich bei der Gestaltung der Abläufe. Einmal am Tag einen Spaziergang zu unternehmen, das reicht dafür keineswegs aus.“

Durch diese Brille betrachtet, verfügt die Schönwalder Kita über ideale Voraussetzungen. Zunächst liegt sie direkt am Wald und bietet damit beste Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge. Auch die für die Kita zur Verfügung stehende Sporthalle besitzt einen Wert, den Josefine Uhlmann als „ideal“ lobt. Im Konzept der Kita sind täglich mindestens 45 Minuten Bewegung verankert, wobei die Pädagogen Wert darauf legen, dass die Kinder eigene Erfahrungen machen können. „Wenn Gefahr droht, wird geholfen. Aber die Kinder bekommen zuerst die Gelegenheit, sich auszuprobieren“, erklärt Leiterin Karin Maaß.

Beispielsweise gibt es Gleichgewichtsschulungen und Barfuß-Tage. Überhaupt nehmen die Eltern das spezielle Profil der Kita sehr gut auf, zumal die tägliche Sportlichkeit aktive Prävention bedeutet. „Unsere Kooperation mit dem Kreissportbund Barnim zahlt sich ebenfalls aus“, urteilt die Kita-Leiterin. Sie konnte am Ende der Barnicke-Sportstunde von KSB-Chef Ronald Kühn und Josefine Uhlmann das Zertifikat als „Bewegungskita“ entgegennehmen. Es wird seitens des Landessportbundes seit 2016 vergeben, in diesem Jahr aber erstmalig. Die Kita „Traumland“ ist die neunte Brandenburger Kita mit diesem Zertifikat. (hs)