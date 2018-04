MOZ

Eberswalde Das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Eberswalde nahm am Freitag auf dem Gelände der Barnimer Busgesellschaft in Nordend eine neue Fahrzeughalle in Betrieb. Die Halle mit Stellflächen für sechs Einsatzfahrzeuge und Anhänger konnte kurzfristig für drei Jahre angemietet werden. Damit wird der derzeitige Standort des THW im Gewerbepark TGE entlastet. Wichtige Einsatzfahrzeuge stehen dort entweder im Freien oder viel zu eng in den Depots. Mit der neuen Lösung könne „der Unfallschutz für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge besser gewährleistet werden“, dankte Ortsbeauftragter Mirko Wolter vor allem der BBG für die Unterstützung des THW. Von Vorteil sei der Standort an der Neuen Straße auch, da in unmittelbarer Nähe das neue Katastrophenschutzzentrum entstehen soll.

Gleichwohl sei die Lösung nur eine temporäre, ein erster Schritt. „Ziel ist weiterhin, einen neuen Standort zu finden, an dem alle Fahrzeuge konzentriert werden können“, so Wolter. Mit nunmehr knapp 80 Einsatzkräften sei der Ortsverband an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Darüber hinaus plane das THW durch die starke ehrenamtliche Basis weitere Einsatzoptionen nach Eberswalde zu holen, hieß es.