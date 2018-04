Regelmäßiger Betrieb eines Bistros in Stadthalle

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) In der neuen Stadthalle in Falkensee soll schrittweise ein regelmäßiger Betrieb eines Bistros an den Start gehen. Das betonte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gegenüber dieser Zeitung. Mit Blick auf den Zeitplan dazu, ist nach der Sommerpause damit zu rechnen, wie er betonte.

Wenn kulturelle und musikalische Ereignisse in der Stadthalle stattfinden, dann hängt die Verpflegung mit Getränken & Co. oft davon ab, ob die Veranstalter selbst ihren Beitrag leisten. Das soll sich künftig ändern. Obgleich das Problem fehlender Laufkundschaft, Stichwort Lage, vorhanden ist, kann es jedoch nur einen Basisbetrieb mit Snacks, Kaffee und weiteren Getränken geben. "Wir arbeiten daran, wie wir das hinbekommen. Die Aufgabe ist nicht anspruchslos. Ich denke, im Herbst haben wir eine Lösung gefunden", so der Bürgermeister. Der Bedarf sei laut Müller vorhanden, schließlich wird in der Sporthalle auch trainiert. Zudem könnten Bibliotheksnutzer oder Schülerinnen und Schüler der Europaschule als Konsumenten in Frage kommen. Mit Blick auf die unterschiedlichen Veranstaltungsformate in der neuen Falkenseer Stadthalle sollte ein Bistro jedoch in der Lage sein, flexibel zu agieren.