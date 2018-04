Es geht um alles oder nichts

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Der Finalspieltag steht an, aber für die Drittliga-Handballerinnen des MTV Altlandsberg nicht unbedingt das letzte Spiel dieser Saison. Damit es das wird und die Klasse direkt gehalten wird, muss am Sonntag unbedingt bei der HSG Jörl DE Viöl (17 Uhr) gewonnen werden.

Das Beste, was für den MTV drin ist, wäre Tabellenplatz neun. Platz neun hieße, dass die Altlandsbergerinnen nicht in die Relegation müssen. Keinen Einfluss haben die Grün-Weißen auf den Ausgang der Partie Frankfurter HC gegen den Schwerin. Natürlich werden die Frankfurterinnen, die eine beneidenswert gute Serie hingelegt haben, die Saison daheim nicht mit einer Niederlage beenden wollen. Schwerin weiß aber zugleich, dass es bei einer Niederlage doch noch in der Relegation landen könnte.

Dann nämlich, wenn der MTV die HSG Jörl DE Viöl schlagen kann. „An dieser Stelle muss uns niemand darauf hinweisen, dass auch das zu den vielen Dingen gehört, die einfacher gesagt, als getan sind“ betont MTV-Teammanager Wolfram Eschenbach. Verliert Wattenbek doch gegen Stade, gewinnt Schwerin gegen den FHC und schlägt der MTV die HSG Jörl DE Viöl, haben Wattenbek, Schwerin und Altlandsberg jeweils 16:28 Punkte. Nun sieht das Reglement vor, dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich gegeneinander entscheidet.

Und jetzt wird es kompliziert: Den direkten Vergleich Wattenbek gegen MTV hat der MTV für sich entschieden (3:1 Punkte), müsste also vor Wattenbek liegen. Der direkte Vergleich Wattenbek gegen Schwerin geht an Wattenbek (3:1 Punkte), weshalb Wattenbek vor Schwerin rangiert. Der direkte Vergleich MTV gegen Schwerin geht an Schwerin (4:0 Punkte), weshalb Schwerin vor dem MTV liegen muss. Das hieße aber, dass der MTV zugleich vor und hinter Wattenbek, vor und hinter Schwerin liegen müsste. (tas)