Fehlstart ins Restporgramm

Seelow (MOZ) Die erhoffte kleine Aufholjagd in der Oberliga-Nord hat sich für die Fußballer von Victoria Seelow ausgesprochen schlecht angelassen. Nach der bitteren 3:4-Heimschlappe gegen Hansa Rostock II rutschen die Victorianer auf einen Abstiegsplatz.

Nicht nur, dass die Seelower Elf von Spielertrainer Sebastian Jankowski im Heimspiel trotz einer schnellen 2:0-Führung letztlich der Drittligareserve von Hansa Rostock noch unglücklich mit 3:4 unterlag – vielmehr musste auch noch der Erfolg von Mitabstiegskontrahenten Charlottenburger FC Hertha beim Kreiskonkurrenten FC Strausberg verdaut werden. Zudem rutschen die Victorianer vom Relegationsplatz auf den ersten Abstiegsrang und stecken nun noch tiefer im Tabellenkeller fest. Und der Verlauf der 90 Minuten gegen die Ostseestädter verheißt für die kommenden Aufgaben nicht unbedingt viel Gutes. Keine Frage: Das Spiel gegen die Hanseaten war ein glatter Fehlstart in die Restserie.

Am Sonnabend führt der Spielplan die MOL-Kreisstadtkicker zu Tennis Borussia Berlin. Die Hauptstädter stecken mitten im Titel-Zweikampf mit Liga-Primus Optik Rathenow. Mit fünf Punkten Rückstand und einem ausgetragenen Spiel weniger sind die Schützlinge von Coach Thomas Brdaric durchaus noch in Schlagweite des Tabellenführers. Allein: Einen Punktverlust dürfen sich die Lilien nicht erlauben, wollen sie die Rathenower noch abfangen. „Wir sind in Berlin krasser Außenseiter und haben nichts zu verlieren, aber das ist vielleicht eine Rolle, die wir in der jetzigen Situation benötigen. Wir können ganz ohne Erwartungsdruck auftreten“, erklärt Sebastian Jankowski. Ziel ist und bleibt einzig der Klassenerhalt, aber Seelow darf vor der Partiein Berlin nicht so viel auf die Tabelle schauen.

Ganz anders präsentieren sich den Verantwortlichen und Spielern vom FC Strausberg nach der 7:0-Heimgala im Nachholspiel gegen Grün-Weiß Brieselang am Mittwochabend. Die Mannen von Cheftrainer Christof Reimann nehmen logischerweise mit ganz breiter Brust die Begegnung beim Aufsteiger SC Staaken in Angriff. Vor allem die Offensivakteure Faton Ademi, Felix Angerhöfer, Caga Aslan und Tino Istvanic hauchten dem Strausberger Angriffsspiel gegen Brieselang permanent Leben ein.

Auch wenn die anhaltende Erfolgsserie des Landesliga-Spitzenreiters Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf zunehemd Freude bereitet – Cheftrainer Roman Sedlak sieht seine Elf noch längst nicht am Ziel. „Wir dürfen uns nicht den kleinsten Wackler erlauben, ansonsten nutzt die Elf von Eintracht RSV umgehend die Gunst der Stunde, um uns dichter auf die Pelle zu rücken“, weiß Sedlak vorm sonnabendlichen Gastspiel beim Angermünder FC (15 Uhr) sehr wohl um die schwere der Aufgabe.

In der Landesklasse, Staffel Ost, haben die MOL-Vertreter am Sonnabend um 15 Uhr durchweg schwierige Aufgaben vor der Brust. Auf Reisen gehen müssen die Kicker von Grün-Weiß Rehfelde. Die Elf von Übungsleiter Helmut Fritz wird beim derzeitigen Tabellenachten Blau-Weiß Markendorf vorstellig. Zuletzt hatte sich die Hürde VfB Trebbin für die durchaus ambitionierten Fritz-Fußballer als zu hoch erwiesen und es setzte eine glatte 1:5-Heimpleite. Ergo dürften die Kicker um Kapitän Tony Frontzek in der Frankfurter Peripherie auf Wiedergutmachung aus sein.

Die SG Bruchmühle trifft vor heimischer Kulisse auf die Mannschaft von Preußen Bad Saarow, die aktuell auf dem sechsten Rang des Gesamtklassement notiert ist. Zuletzt unterlag das SG-Ensemble beim Müllroser SV mit 0:3, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase der Begegnung fiel. Ergo werden die Schützlinge von Trainer Jörg Ulbrich alles daran setzen, die Müllroser Scharte auszumerzen.

Nach der 1:3-Pleite im Kellerduell beim Schlusslicht Eintracht Königs Wusterhausen hat das Abstiegsgespenst Victoria Seelow II heftiger denn je am Wickel. Nun steht Übungsleiter Mark Ehrlich und seinem Team im Heimspiel gegen den Storkower SC gleich das nächste Abstiegsduell ins Haus. Die Gäste mussten zuletzt im Heimspiel gegen die SG Niederlehme eine 2:4-Pleite quittieren. Dabei hatten die Kicker um Trainer Jochen Meyer bereits durch Treffer von Torjäger Martin Anders und Korey Buley nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0 in Führung gelegen. Doch Niederlehmes Florian Kluwe mit drei Toren sowie Kevin Groggert drehten das Resultat und es blieb bei 23 Zählern für Storkow. Mit einem Heimerfolg könnten die Victorianer also an den Gästen in der Tabelle vorbeiziehen.

In der Nordstaffel wird Blau-Weiß Wriezen beim FV Eintracht Wandlitz am Sonnabend um 15 Uhr vorstellig. Die Gäste wollen mit dem Schwung des 3:1-Heimsieges gegen den Tabellenzweiten Fortuna Glienicke auch in Wandlitz agieren und Punkte ergattern.