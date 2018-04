Finower haben Klassenerhalt in der Hand

Siegmar Bessert

Eberswalde In der Tischtennis-Landesliga Ost empfängt die junge dritte Finower Männermannschaft (7./11:21 Pkt.) im hochbrisanten Spiel den Tabellennachbarn TTV Fürstenberg (8./11:21 Pkt.). Der Sieger kann sich am Ende über den Klassenerhalt freuen.

Die Finower haben es als Aufsteiger nun selbst in der Hand, den direkten Abstieg zu vermeiden. Es wird aber spannend, denn das Hinspiel hat Fürstenberg 8:5 gewonnen.

Am letzten Spieltag muss der TTC III zu Rotation Leegebruch (Hinspiel 1:8) und Fürstenberg empfängt Tabellenführer SG Marxdorf (Hinspiel 2:8). Platz acht bedeutet nach dem letzten Spieltag Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten der 1. Landesklassen. Gewinnen die Finower, die auch das bessere Spielverhältnis haben, bleibt der Mannschaft die Relegation erspart. Beginn gegen Fürstenberg ist am Samstag um 14 Uhr in der Heinz-Seeger-Halle an der Dorfstraße.(sb)