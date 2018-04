Handball-Fest am Sonntag

Matthias Braun

Frankfurt.Mit einer guten Leistung und einem großen Fest wollen sich die Drittliga-Handball-Frauen des Frankfurter HC am Sonntag von ihren Fans in die Sommerpause verabschieden.

Obwohl die Oderstädterinnen bereits vor dem um 17 Uhr stattfindenden finalen Spiel in der Brandenburg-Halle gegen den SV Grün-Weiß Schwerin als Tabellenfünfter feststehen, „müssen wir unsere Aufgaben zu 100 Prozent erfüllen, dürfen das Spiel nicht zu leicht nehmen“, fordert Trainerin Daniela Filip. „Wir wollen befreit aufspielen und unser Leistungspotenzial abrufen.“

Für den Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern hingegen wird die Spielzeit zum Ende hin noch einmal spannend. Durch einen Heimsieg am letzten Spieltag gegen den TSV Wattenbek hätte das Team um den scheidenden Trainer Tilo Labs vorzeitig den Klassenerhalt feiern können, nach der 25:26-Pleite muss man nun bis zum Schluss zittern. Und sollte den Gästen in Frankfurt kein Sieg gelingen, bliebe für sie nur die Hoffnung auf das Scheitern des MTV Altlandsberg in Viöl, um mögliche Relegationsspiele zu vermeiden.

Das Hinspiel Mitte Dezember konnte der FHC in Schwerin mit 30:22 (17:9) für sich entschieden, als den Filip-Schützlingen bereits ein 5:0-Blitzstart gelang. „Wir traten dort sehr diszipliniert und konzentriert auf und haben früh relativ deutlich geführt“, erinnert sich Filip. „Jedoch zählt das alles am Sonntag nicht mehr, jedes Duell beginnt wieder bei 0:0. Wir haben insgesamt gesehen eine gute Saison absolviert und werden das gegen Schwerin nicht aufs Spiel setzen.“ Dass es für die Gäste eine besondere Partie ist, „darf für uns keine Rolle spielen“, sagt die Trainerin. „Die Mannschaft muss lernen, auch mit solchen Situationen umzugehen. Da gehe ich keinen Schritt zurück.“

Rund um das Spiel wird es in und vor der Brandenburg-Halle ein großes Abschlussfest mit einer Kinder-Hüpfburg, Musik, Deftigem vom Grill und Bierzelten geben. Vor der Partie und in der Pause wird Sängerin Elisa Henk die Zuschauer unterhalten. Nach dem Spiel findet eine Versteigerung von Raritäten statt. So kommen ein Handball und ein Schal mit den Unterschriften der letzten FHC-Bundesliga-Mannschaft aus der Saison 2012/13 unter den Hammer, ebenso ein von Olaf Ermling gestifteter Handball mit den Unterschriften der 1975 im Europapokal der Landesmeister siegreichen Männer-Mannschaft des ASK Vorwärts Frankfurt. Bob Lehmann moderiert die Versteigerung. Der Erlös kommt der Nachwuchsabteilung des Vereins zugute.