Ziel des Frankfurter Quartetts heißt: Wir wollen die Trophäen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der HSC 2000 spielt am Wochenende mit seiner Männer-Mannschaft und der männlichen Jugend C um den Handball-Kreispokal in der Staffel D, der FHC ist mit den Mädchen der D-Jugend dabei und der HSV mit der weiblichen E-Jugend. Alle eint ein Ziel: Sie wollen den Pokal. Die Frankfurter müssen jeweils in der Erlengrundhalle in Altlandsberg antreten.

„Ich fahre nicht umsonst hin. Ich will gewinnen und die Mannschaft will es und nach langer Zeit neben der Meisterschaft auch den Kreispokal holen“, gibt es für Reiner Preuß, Männer-Trainer beim HSC 2000, nichts zu überlegen. Die Mannschaft trifft am Sonntag, 12 Uhr, auf die TSG Rot-Weiß Fredersdorf III, die sie erst vor Wochenfrist mit 26:22 im Kreisliga-Spiel besiegt hatte. Es war eine eindeutige Angelegenheit. „Ob es im Pokalfinale schwieriger wird? Es hängt von der Tagesform ab. Die Fredersdorfer haben gesagt, dass bei ihnen ein paar gute Spieler verhindert waren, die am Sonntag wieder dabei sind. Wir selbst fahren mit einer starken Mannschaft“, so Preuß. Von der Stammbesatzung wird nur Mathias Richter fehlen (Jugendweihe). Für ihn tritt Niklas Klimm an. Klar ist auch, dass Patrick Post eingesetzt wird. Der schnelle Außenspieler war vor einer Woche nicht zum Zuge gekommen.

Die vereinseigene C-Jugend hat am Sonnabend, 13.30 Uhr, den Neuenhagener HC zum Gegner. Auch den jungen HSC-Handballern ist wie den Männern der Staffelsieg in der Liga einen Spieltag vor Saisonschluss nicht mehr zu nehmen. Sie besiegten die Neuenhagener in der Saison zweimal klar (33:29/29:23). Dem Pokalsieg vor einem Jahr will die Mannschaft um Trainer Marko Zibell nun die nächste Trophäe hinzufügen.

Diesen Anspruch hegen auch die Mädchen der FHC-D-Jugend, die gegen den HSV Wildau spielen. „Ein Großteil der Mädchen war schon im Pokalfinale vor einem Jahr dabei“, blickt Trainer André Noth auf seine erfahrene Mannschaft, die in der Kreisliga bisher alle 17 Spiele gewann. Viele der Siebtklässlerinnen fanden als Bambinis zum Handballsport. „Alle sind sehr auf Leistungssport orientiert, sie sind sehr aufmerksam, wollen spielen und lernen“, ist Noth stolz auf die Mädchen. Nicht zuletzt gehören zur Mannschaft einige Sportschülerinnen, die alle anderen zusätzlich mitziehen.

Vierte Frankfurter Vertretung ist die weibliche E-Jugend des HSV Frankfurt, die am Sonnabend, 11.45 Uhr, ebenfalls auf eine Wildauer Vertretung trifft. Und auch diese Mannschaft steht, obwohl noch zwei Spieltage in der Liga bevorstehen, als Staffelsieger – bisher ohne Punktverlust – fest. „So sind die Mädchen hochmotiviert und wollen den Pokal unbedingt holen“, gibt Trainerin Kathleen Rußmann die Stimmung wieder. In der Gruppe konnten einige Mädchen bereits in der Vorsaison das Gefühl des Siegers auskosten – damals standen sich übrigens zwei HSV-Teams im Pokalfinale gegenüber.

Als Stärke ihrer Handballerinnen, fast alle sind Fünftklässler, bezeichnet Rußmann, „dass sie als Mannschaft auftreten. Für ihr Alter sind sie in der Deckung sehr gut und spielen super zusammen.“ (keb)