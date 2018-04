Triathlon am Berliner Rand

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Vonß

Er war aus dem Stand eine der größten Ausdauersport-Veranstaltungen in Brandenburg und ganz Ostdeutschland. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr hat jetzt die intensive Werbung für die zweite Auflage des Erkner-Triathlon begonnen.

Ein Image-Film lässt die schönsten und emotionalsten Momente des zweiten September-Wochenendes 2017 noch einmal aufleben: das schäumende Wasser des Dämeritzsees, Schwimmer und die Wechselzone im Erich-Ring-Stadion aus der Vogelperspektive, Radler auf den Straßen und Wegen in Hohenbinde und Burig, Läufer in der Friedrichstraße und auf der Tartanbahn. Und eine ganze Stadt im – positiven – Ausnahmezustand.

Selbst für die Veranstalter von der Berliner Agentur SportPlus war die Resonanz auf den 1. Stadler-Erkner-Triathlon überraschend. „Wir hatten insgeheim auf Disziplin-übergreifend 500 Teilnehmer gehofft. Dass es dann bei der Premiere gleich mehr als 900 Starter wurden, kam ziemlich unerwartet“, gibt Marko Manthey zu.

Jeder Achte von diesen wiederum hat sein Feedback zu der Veranstaltung hinterlassen: viel Lob, aber ebenso viele kleine Hinweise und Verbesserungsvorschläge, von denen etliche in der Ausschreibung und Planung für die zweite Auflage in viereinhalb Monaten Niederschlag gefunden haben.

„Wir haben bisher ausschließlich online geworben, gehen erst jetzt mit Flyern, Bannern, Plakaten in die Offensive, kooperieren dabei mit anderen Veranstaltern, waren zum Beispiel zuletzt mit einem Info-Stand beim Airport-Run vor Ort“, erzählt Manthey. „Und wir sind bereits bei rund 500 Anmeldungen, liegen damit weit über dem Stand zur gleichen Zeit des Vorjahres und sind guter Hoffnung, die Zahl von tausend Teilnehmern zu übertreffen.“

Dies dürfte allein deshalb gelingen, weil das sportliche Spektrum um einen Stadtlauf erweitert wird. Der AOK-Frauenlauf über 3,8 Kilometer war sehr gut angenommen, „vor allem von Vereinen aber der Wunsch laut geworden, längere Strecken ins Angebot zu nehmen und diese offen für alle Läufer auszuschreiben“. Und so wird es also am Sonnabend, den 8. September, mit Start und Ziel im Stadion zusätzlich einen 5- und einen 10-km-Erkner-City-Run geben. Beide führen durchs Ortszentrum, vorbei am Carl-Bechstein-Gymnasium, durch Buchhorster, Ufer- und Seestraße sowie den Rathauspark zurück zur Uferpromenade. Für die lange Distanz ist die Runde entsprechend zweimal zu bewältigen. Zuvor gibt es erneut den Kid-Swim & Run-Duathlon mit drei unterschiedlichen Streckenlängen – von 100 bis 300 Meter Schwimmen bzw. 400 bis 1600 m Laufen – in drei Altersklassen (8/9, 10 bis 13 und 14/15 Jahre).

Der Sonntag gehört dann den Dreikämpfern. Und hier sollen die Verbesserungen, die sich aus den Erkenntnissen der Premiere ergeben, besonders augenfällig sein. So werden bei der Absicherung der ersten Teildisziplin mehr Stand-up-Paddler und Kajaks statt Motorboote auf dem Dämeritzsee unterwegs sein, weil sich die Schwimmer zurecht über die Abgase beklagt hatten. Der Radkurs wird für die Olympische und die Mitteldistanz bei Kirchhofen etwas entschärft, um möglichen Kollisionen mit Wochenend-Ausflüglern entgegenzuwirken. Die Laufstrecke erfährt eine leichte Veränderung, führt über das Gelände der Wohnstätten Heim Gottesschutz der Hoffnungstaler Abstalten, wo auch ein Verpflegungspunkt eingerichtet wird. „Da herrscht garantiert eine tolle Stimmung“, verspricht Manthey, „und das ist gelebte Inklusion.“ Schließlich wird die Finisher-Area im Stadion auf die andere Seite und mehr in Bühnennähe wechseln, vor allem, um die Kreuzungspunkte zwischen Radlern und Läufern zu minimieren. Nicht zuletzt sollen Aussteller und Gastronomie einen besseren Standort erhalten.

Dass die Planungen schon so weit vorangeschritten sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Veranstalter und Stadt längst über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einig geworden sind. Schon im Herbst war ein Vertrag bis 2020 geschlossen worden. „Wir hatten da nie Zweifel. Das Ganze läuft sehr professionell ab und ist beste Werbung für Erkner“, betont der stellvertretende Bürgermeister Clemens Wolter.

Klar, dass eine solche sportliche Großveranstaltung ohne engagierte Helfer undenkbar wäre. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 300 Freiwillige, und diesmal brauchen wir natürlich nicht weniger“, wirbt Marko Manthey. Von der Anmeldung über die Streckenposten bis zur Medaillenausgabe, vom Brötchen schmieren über die Wasserausgabe bis zur Zielverpflegung – jede helfende Hand ist gern gesehen. Neben Volunteer-Shirt und Lunchpaket gibt es auch wieder ein Ticket für das Motorsport-Spektakel Night of the Jumps in Berlin.

Infos und Anmeldungen: www.erkner-triathlon.de