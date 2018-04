Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem „Tag der offenen Tür“ feierte der Motorsport-Club Fürstenwalde in einer Woche seinen 60. Geburtstag. Am Sonnabend, den28. April, zeigt der 235 Mitglieder zählende MCF auf dem Vereinsgelände in der James-Watt-Straße 5 von 10 bis 18 Uhr Motorsport in all seinen Facetten.

So gibt es Motocross-Rennen, Vorführungen auf dem Enduro-Prolog, einen Hindernisparcours, Reifenwechsel nach Zeit, Probefahren auf E-Bikes für Kinder, einen ADAC-Fahrradparcours mit der Verkehrswacht Fürsten-walde sowie Einblicke in die MX Academy. Zu sehen sind außerdem eine Motorsport- und Oldtimer- sowie eine Modelbahnausstellung mit Modellbaubörse sowie Showrennen im Maßstab 1:6 und 1:8 zu jeder vollen Stunde. Der Eintritt ist frei. (RH)