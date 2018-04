Bei den ganz Großen zu Besuch

Gerhard Bowitzky

Potsdam Potsdam. Bei den „Special Olympics“ des Vereins Wassersport PCK Schwedt entstand der Wunsch, einmal mit den ganz Großen des Kanu-Sports gemeinsam zu trainieren. Das sollte doch machbar sein, schließlich stammen erfolgreiche Kanuten, die sich mit Olympia- und Weltmeister-Gold schmücken, aus dem Oderstädter Verein.

Also ging eine E-Mail zum Olympiasieger Sebastian Brendel nach Potsdam. Nach einer kurzen Abstimmung mit seinem Coach und Trainingsgruppe wurde schnell ein Trainingstag festgelegt und Verbindung zur Organisation „Special Olympics Deutschland“ (SOD) in Berlin aufgenommen, um gemeinsam für die bevorstehenden SOD-Wettkämpfe vom 14. bis 18. Mai in Kiel zu werben.

Das Training in Potsdam war dazu der Auftakt – für die Special Olympics (Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung) von Wassersport PCK die erste Einheit des Jahres. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Nach der Ankunft im Bootshaus des KC Potsdam lernten sich alle schnell kennen und legten den weiteren Ablauf fest. Im Mittelpunkt standen die beiden „Bastis“. Sebastian Brendel und Sebastian Girke sind die erfolgreichsten Kanuten weltweit in ihren Disziplinen. Beide sind in Schwedt geboren (fast am gleichen Tag), kommen vom Verein Wassersport PCK. Nach seinen beiden Goldmedaillen in Los Angeles hatte Sebastian Girke bereits einmal im April 2016 mit Sebastian Brendel trainiert. Mittlerweile ist Girke in der Lage, einen kippligen Rennkajak zu paddeln und dabei die hohen technischen Anforderungen zu erfüllen. Das beweist auch seine Fahrzeit über die Distanz von 200 Metern. Hier war er in der Lage, unter 50 Sekunden zu fahren, was für den Specialbereich außergewöhnlich ist.

Auch für die anderen Schwedter Specials galt es, gute Leistungen zu zeigen. Besonders gefordert waren Jan Eichler und Thomas Brockmann im Unified-Bereich. Das bedeutet, dass ein Special-Sportler mit einem Nicht-Special-Sportler zusammen trainiert und an Wettkämpfen teilnimmt. Dieser Gedanke des gemeinsamen, inklusiven Sporttreibens wird mehr und mehr gefördert und ist bei Wassersport PCK schon länger Normalität geworden. Beide Sportler haben sich für die „Special Olympic World Games“ im März 2019 in Abu Dhabi beworben. Hier wollen sie die Erfolgsspur von Los Angeles fortsetzen. Doch vorher müssen sie sich in gut drei Wochen in Kiel für die nationalen Spiele qualifizieren.

In Potsdam konnten beide in Bahnen trainieren, was in Schwedt leider nicht möglich ist. Das Boot innerhalb einer Breite von sechs Metern geradeaus zu fahren, verlangt schon ein hohes Maß an Bootsbeherrschung und technischer Ausführung. Wie gut sie schon drauf waren, bewiesen sie mit einer guten Fahrzeit mit persönlicher Bestleistung.

Es gab viel Interessantes zu sehen und zu hören. Sebastian Brendel führte die Schwedter nach einem super Fünf-Gänge-Mittagessen in der „Kanuscheune“ durch das Gelände und das Bootshaus. Zwei Besonderheiten sind zu erwähnen: Zum einen die popartig desingten Kanus der Spitzenathleten. Die PCK-Sportler bewunderten nicht nur die Farben und Elemente, sondern auch die Pflege, die die Athleten nach jedem Training ihrem Material verleihen. Das soll ab jetzt auch in Schwedt zum Standard werden. Zum Zweiten wurde die Gegenstromanlage, die einzige auf der Welt, bewundert. Hier werden die Sportler schweren Leistungstests unterzogen. Alles wird gemessen – Geschwindigkeiten, Kraftverläufe, Kreislaufparameter, Blut, Laktat und vieles mehr. So entsteht ein Gesamtbild der Leistungsfähigkeit.

Das Wichtigste an diesem Tag war aber das gemeinsame Training und Erlebnis. Im wesentlichen unterschieden sich beide Trainingsgruppen nicht voneinander. Regelmäßiges und fleißiges Training steht im Mittelpunkt und das kameradschaftliche Umgehen im Team. Neue Erfahrungen konnten gesammelt werden, zum Beispiel das Starten aus einer automatischen Startanlage war neu.

Die Schwedter Specials werden in der nächsten Zeit weitere inklusive Höhepunkte bestreiten. Dazu gehören zum Beispiel, ein Abend für Bürger aus Kiel zu den nationalen Spielen, die Teilnahme an den „Schwedt-Olympics“ (ehemals Behindertensportfest) am 16. Juni und ein Nachmittag für Schwedter Bürger und Einrichtungen der Behinderten-Hilfe zum Sommerfest des Vereins am 30. Juni.