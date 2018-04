Finowfurter SV will den Favoriten ärgern

Hartmut Miersch

Finowfurt Zum nächsten Heimspiel in der Handball-Landesliga empfangen die Männer des Finowfurter SV den Tabellenvierten Hansa Wittstock. Anwurf dazu ist diesmal, anders als sonst üblich, am Sonntag um 16 Uhr in der heimischen Hans-Wendt-Sporthalle.

Das Hinspiel verloren die Schorfheider deutlich mit 26:15, doch für das Rückspiel in eigener Halle haben sich die Gastgeber einiges vorgenommen. FSV-Trainer Toni Renz: „Natürlich sind wir der krasse Außenseiter, aber nach wie vor brauchen wir im Kampf gegen den Abstieg dringend jeden Punkt und so wollen wir den klaren Favoriten schon mehr als nur ein bisschen ärgern. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge sprüht meine Mannschaft vor Ehrgeiz und Willen, den Klassenerhalt unbedingt und aus eigener Kraft zu schaffen. Wenn hoffentlich alle Spieler fit und an Deck sind, ist für uns auch in dieser Partie als Außenseiter nahezu alles drin und möglich“.

Im Vorspiel ab 14 Uhr empfangen die Verbandsliga-Frauen des FSV (4./19:13-Punkte) zu ihrem letzten Saisonspiel den Tabellensiebten Templiner SV Lok (13:21-Punkte). Mit einem Sieg hätten die Gastgeberinnen durchaus noch theoretische Chancen auf Platz drei, müssten aber gleichzeitig auch auf einen Ausrutscher des SV Eichstädt in Falkensee hoffen. Unmöglich jedenfalls ist auch bei dieser Konstellation nichts. Das Hinspiel in der Uckermark gewannen die Finowfurterinnen 25:23, wollen sich jetzt im Rückspiel keineswegs überraschen lassen und den Gegner ganz sicher nicht leichtfertig unterschätzen. Wie immer hoffen beide Finowfurter Teams auch an diesem Sonntag auf die Unterstützung ihrer Fans.

Ein vermeintlich eher leichter Gegner erwartet den HSV Bernauer Bären (6.) in der Landesliga. Man reist zum Tabellenletzten HC Pritzwalk.

In der Landesliga Mitte muss Rot-Weiß Werneuchen (7.) zum Tabellenführer SG Havelland reisen.(hmi/bag)