Zahl der Briefwähler bisher dürftig

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Weniger Menschen als gedacht nutzen die Möglichkeit der Briefwahl, um am Sonntag den neuen Landrat der Uckermark für die nächsten acht Jahre zu wählen. Zwar sind schon viele Unterlagen bei den Wahlbehörden in den Städten und Ämtern eingegangen, doch bleibt der Postberg deutlich hinter den Erwartungen zurück. „Wir hatten mit wesentlich mehr gerechnet“, sagt Kreiswahlleiter Robert Richter. „Denn der Trend geht ja seit einigen Jahren immer mehr zur Briefwahl hin.“

Beispiel Schwedt. Bis Mitte der Woche waren hier 1850 Briefwahlzettel eingegangen. Das entspricht etwa sieben Prozent aller Wahlberechtigten. Die Stadt mit ihren Ortsteilen kommt insgesamt auf 26 700 Wähler, informiert Richter. Eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Landratswahl von 2010 ist das schon. Damals nutzten nur rund 1200 Menschen den „Urnengang“ per Post. Doch im Verhältnis zur Bundestagswahl 2017 zeigt sich der Unterschied: Damals wählten 3750 Schwedter per Brief. In Prenzlau ein ähnliches Bild: Hier beteiligten sich bis Mitte der Woche etwas über sechs Prozent aller Wahlberechtigten per Briefwahl. Nach Angaben von Stadtwahlleiterin Maren Schön lag die Zahl bei rund 1000. Und in Angermünde sowie in den umliegenden Ämtern sieht die Sache offenbar auch nicht anders aus.

Was ist passiert? „Vielleicht liegt es am zu geringen Interesse, vielleicht wollen die Leute auch diesmal selbst ins Wahllokal gehen“, orakelt Robert Richter. Nimmt man die Briefwahl als Indiz für die Wahlbeteiligung, dürfte sie am Sonntag nicht gerade Rekorde stemmen. Der Kreiswahlleiter wünscht sich allerdings eine möglichst starke Teilnahme der Bürger. Schließlich ist die Direktwahl ein hohes Gut der Demokratie.

Einer der drei Kandidaten muss dabei nicht nur die meisten Stimmen gewinnen, sondern auch das nötige Quorum von mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich vereinen. Das wären derzeit fast 15 700 Stimmen. Scheitert das im ersten oder möglicherweise zweiten Durchgang, dann muss der Kreistag die Sache selbst in die Hand nehmen und einen Landrat bestimmen.

Inzwischen mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung des Quorums verlangen. Denn gerade bei Stichwahlen sinkt traditionell die Wahlbeteiligung. Das haben vorangegangene Stimmenabgaben überall in Deutschland bewiesen. Wer nicht will, dass der Kreistag wählt, muss am Sonntag seine Stimme in seinem Wahllkokal abgeben.