Bundespolizei entdeckt zwei Straftäter

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Zwei verurteilte Straftäter haben Bundespolizisten auf der Autobahn 11 festgenommen. Bei der Kontrolle eines aus Polen kommenden Reisebusses am Rastplatz Rathsburgseen Nord endete die Fahrt für einen 42-jährigen polnischen Reisenden. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Lüneburg seit Oktober. Das Amtsgericht Winsen (Luhe) hatte den Mann wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 200 Euro oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, trat er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt an. Ähnlich erging es einem 32-jährigen Polen an der Anschlussstelle Schmölln, gegen den die Staatsanwaltschaft Krefeld 2017 einen Haftbefehl erlassen hatte. Er war bereits im September 2015 wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden.