Mühlenberg bekommt Bagger

Bettina Winkler

Fürstenwalde Die Spielplatzkommission (Spiko) wurde auf dem Mühlenberg schon von Anwohnerin Uta Rosner erwartet. Die 63-Jährige nutzt mit ihren sieben Enkeln regelmäßig den städtischen Spielplatz und ist relativ zufrieden mit dem Angebot an Spielgeräten. Nur an der neuen Kletterspinne, die seit Januar die marode fünf Meter hohe Mittelmast-Pyramide ersetzt, können Uta Rosners Enkel keinen Gefallen finden. „Die ist viel zu klein“, erläutert die Anwohnerin den Spiko-Mitgliedern. Diese halten dagegen, dass extra für die Anschaffung eine Kinderbefragung initiiert wurde.

Dabei entschied sich die Mehrheit für die Kletterspinne. 18 000 Euro hat das neue Spielgerät samt Montage und Fallschutz gekostet. „Man kann es eben nicht jedem recht machen“, sagt Spielplatzkoordinatorin Kati Bauer von der Stadtverwaltung. Aber gerade um solche Hinweise zu möglichen Veränderungen an der Ausstattung geht es der Spiko bei den turnusmäßigen Begehungen. Dabei sollen Kinder, Jugendliche und Eltern beteiligt werden. Meist entstehen bei den Touren kreative Ideen für die Entwicklung der jeweiligen Spielfläche. In diesem Jahr soll auf dem Mühlenberg zum Beispiel für Kleinkinder noch ein Sandbagger angeschafft werden.

Auf dem Platz gibt es auch immer wieder ein Problem mit Vandalismus. Das liebevoll gestaltete Holzschild von dem Spielplatzpaten Peter Maczek wurde schon mehrmals demoliert. Im Südclub wird es zurzeit wieder aufgemöbelt. Deshalb waren die Regeln, die auf allen 29 öffentlichen Spielplätzen der Stadt gelten nochmals ein Thema.

Je nach Haushaltslage und Bedarf schwanken die Investitionen für Fürstenwalder Spielplätze zwischen 5000 und 50 000 Euro. In diesem Jahr werden etliche Spielgeräte, die teilweise schon 30 Jahre alt sind, in Kitas und Horten erneuert. Dafür laufen derzeit die Kinderbeteiligungen. Zudem sind Baumaßnahmen auf den am meisten frequentierten Plätzen in Mitte von Nöten. Am Goetheplatz muss die Stützwand zwischen den beiden Spielebenen erneuert werden. Die Eichenbohlen sind verrottet. Auf dem Seilerplatz muss der Fallschutz, der im Laufe der Zeit stark verdichtet ist, durch neuen ersetzt werden. Der Stadtteil Süd wird am 17. August von der Spiko besucht, Mitte am 21. September.