Langer Trödel klar für neue Bootssaison

Hans Still

Zerpenschleuse Rechtzeitig zum Saisonstart der Sportbootsfahrer verfügt der Lange Trödel über die vorgeschriebene Fahrtiefe von 80 Zentimetern. Antje Uhlig, Projektbeauftragte für die Wasserinitiative Nord (WIN), sieht die Schiffbarkeit des Gewässers gegeben.

Tiefenprobleme beim Langen Trödel gehören nach Ansicht von Antje Uhlig der Vergangenheit an. Schon 2017 sei das Gewässer mehrheitlich voll befahrbar gewesen. Im Jahr davor allerdings wurde der Ruf des Langen Trödel als neues schiffbares Gewässer ramponiert. Mehrfach hätten Bäume und Äste im Wasser gelegen, so sei es auch an Booten zu Beschädigungen gekommen.

Geklärt sei nun auch die Bedienung der Bauwerke wie Brücken und Schleusen. Die SDL GmbH, eine Firma aus Liebenwalde, bekam den Zuschlag.

Dem Unternehmen wird der erwartete Service zugetraut, schließlich betreibt die Firma auch den Liebenwalder Stadthafen. Im Oktober 2018 läuft dieser Vertrag aus, dann kommt der Auftrag erneut zur öffentlichen Ausschreibung. Die Gewässer- unterhaltung gehört mittlerweile zum Auftragsprogramm des Wasser- und Bodenverbandes „Schnelle Havel“. Der Verband war bekanntlich der Projektträger zur Errichtung der beiden Brücken und der Schleuse in Zerpenschleuser, er ist laut Antje Uhlig jetzt auch verpflichtet, die Schiffbarkeit zu gewährleisten. Die Kosten teilen sich die drei Partner Landkreis Oberhavel, Landkreis Barnim und die Gemeinde Wandlitz.

Die Bedienung der Schleusen ist derzeit bis zum Ende Oktober gesichert. Wie es in der kommenden Saison 2019 weiter gehen wird, soll dann die nächste Ausschreibung erbringen. Rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der Schleusen am vergangenen Wochenende hat der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ noch Tonnen zur Markierung der Fahrrinne ins Wasser bringen lassen. Außerdem wurde Holz aus dem Wasser geborgen. Zudem gebe es neue Flyer zum Wassertourismus, die den Langen Trödel bewerben.

Unterdessen haben die Wandlitzer Gemeindevertreter mehrheitlich der Absichtserklärung zum Finowkanal zugestimmt. Darin werden den kommunalen Verhandlungsführern Rechte eingeräumt, mit den Bundesbehörden über eine Übernehme der Wasserstraße beziehungsweise der Bauwerke zu verhandeln. In einer geänderte Fassung wurde beispielsweise aufgenommen, dass derBund seiner Eigentümerverpflichtung zur wasserwirtschaftlichen Unterhaltung des Finowkanals nachkommen werde. Aufgrund des dafür notwendigen Abflussquerschnitts sei auch die motorbetriebene Freizeitschifffahrt grundsätzlich möglich. Trotzdem sehen nicht alle Wandlitzer Gemeindevertreter das Unterfangen kritiklos. Beispielsweise wurde in der Debatte über die Absichtserklärung ein stärkeres Engagement der Landesregierung eingefordert. Jürger Krajewski monierte, der Bund könnte sich völlig aus der Verantwortung stehlen. „Wir wissen nicht, welche finanziellen Lasten auf die Kommunen zukommen“, warnte der Stolzenhagener.