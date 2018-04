Kai-Uwe Krakau

Seefeld Zu einer Bürgerversammlung hatten die Ortsbeiräte von Seefeld, Löhme und Krummensee am Donnerstagabend eingeladen – es ging um Chancen und Risiken durch den zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR).

„Wir wollen unsere Einwohner informieren, aber auch ein Stimmungs- und Meinungsbild erhalten“, sagte Seefelds Ortsvorsteher Frank Kulicke zum Anliegen der Veranstaltung. Das Thema schien die Einwohner zu interessieren – rund 100 Einwohner hatten den Weg in die Halle der Firma Bach RC GmbH gefunden.

Zur Einstimmung auf die Diskussion erläuterte Markus Kather von der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim zunächst den Entwurf kurz. Wichtigster Punkt: Für die Entwicklung gibt es – im Gegensatz zur ersten Fassung – keine landesplanerischen Festlegungen mehr. Die Stadt liegt nun in der Siedlungsachse, es kann also mehr und auch verdichtet gebaut werden.

Nach den Worten von Bürgermeister Burkhard Horn verfügt die Kommune nur noch über wenige Flächen, die bebaut werden könnten. Der Linken-Politiker plädierte zudem für ein „geordnetes Wachstum“. Man sollte sich insgesamt mehr Zeit für die Bearbeitung von Bebauungsplänen lassen. „Wir müssen uns nicht unbeschränkt entwickeln“. Deutlichen Beifall erhielt der Rathauschef für die Aussage, dass man mit Bauanträgen, die über den Flächennutzungsplan hinausgehen, „vorsichtig umgehen sollte“. Eine Entwicklung „über die Dorfgrenzen hinaus“ sieht der Kommunalpolitiker nicht. Es gehe vor allem um eine „Verdichtung und Abrundung“, so Horn.

Hans-Ulrich Peters zeigte sich angesichts des möglichen „Zusammenwachsens der Dörfer“ beunruhigt. Er wolle auch zukünftig noch seinen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben, so der Löhmer. Er habe aber bereits jetzt schon Probleme mit Neubürgern, die sich darüber wunderten, dass „eine Kuh riecht“.

„Es ist doch irrsinnig, neue Wohngebiete zu planen, ohne geklärt zu haben, wie die Menschen zur Arbeit kommen“, sagte eine junge Frau und sprach damit die Verkehrssituation auf der Bundesstraße 158 und den unzureichenden Takt auf der Regionalbahnlinie 25 an. Zumindest beim zweiten Punkt zeigte sich Bürgermeister Horn vorsichtig optimistisch. Er glaube inzwischen, dass der 30-Minuten-Takt vielleicht doch noch vor dem Jahr 2030 eingeführt werden könnte.

Auch über eine Grundschule in Seefeld wurde debattiert. Ein Mann schlug vor, das existierende Gebäude an der Krummenseer Chaussee zu sanieren. Das sei preiswerter als ein Neubau. Dem widersprach Klaus Springer, der viele Jahre in der inzwischen geschlossenen Grundschule als Lehrer unterrichtet hat. „Glauben Sie mir, das Haus ist nicht renovierungsfähig“.

Nach Angaben von Kulicke prüft gegenwärtig ein Büro den Zustand der alten Schule. Der Ortsbeirat und viele Seefelder könnten sich aber auch einen Neubau in ihrem Ortsteil vorstellen. „Mit dem Schülerverkehr gibt es immer Probleme“, so Kulicke. Werneuchens Bürgermeister reagierte gelassen. Letztlich müsste die Stadtverordnetenversammlung entscheiden, ob in Seefeld eine Schule gebaut werden soll. Nach derzeitiger Beschlussvorlage konzentriere man sich aber auf den Bildungsstandort Werneuchen, so der Linken-Politiker.

Uwe Scholz gab den Regionalplanern schließlich noch mit auf den Weg, ein weiteres Heranrücken von Windrädern an die Wohngebiete zu verhindern. Der Beifall der Anwesenden war ihm sicher.