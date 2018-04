Von Buchholz zum Bundeswettbewerb

Cornelia Link-Adam

Buchholz In der Fürstenwalder Argrarprodukte GmbH in Buchholz gibt es derzeit nicht nur 700 Milchkühe sondern auch einen besonderen „Star“: Mitarbeiterin Jacqueline Brock fährt als Brandenburgs beste Jung-Melkerin am Wochenende zum Bundeswettberwerb nach Niedersachsen.

„Kühe sind einfach toll“, sagt die 23-Jährige beim Gang übers Gelände. Schon als Kind wuchs sie in Golzow mit Kleintieren auf, war viel draußen. So ist es nicht verwunderlich, dass sie nach der Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin auch noch im Zechiner Agrobetrieb eine Lehre zum Tierwirt Rinderhaltung machte. „Ich mag große Tiere, auch wenn ich vor Schweinen Angst habe“, lacht sie. Als Zweitbeste ihres Jahrgangs, mit einem Durchschnitt von 1,3 machte sie ihren Abschluss. „Ich habe bewusst diesen Beruf gewählt, will hier in der Region bleiben, mich nützlich machen, denn ohne uns gibt’s keinen Käse, keine Butter.“ Darüber streitet sie auch mal in Supermärkten mit den Kunden, die über steigende Preise für Milchprodukte murren. Das dahinter viel Arbeit steckt, das weiß sie genau. Angestellt war sie erst in Buchholz bei Bauer Engel, doch schon nach fünf Monaten wechselte sie zur Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH von Benjamin Meise. Der hatte sie schon bei der Zeugnisausgabe angesprochen. Seit Ende 2013 ist sie nun im Großunternehmen mit 700 Tieren in Buchholz angestellt, als Melkerin, will hier bleiben, bald auch die Azubis anleiten. „Wir sind schon sehr stolz auf unsere Jacqueline und unterstützen sie auch weiterhin auf ihrem Weg“, betont der Firmenchef.

Denn Jacqueline will mehr. Sie macht seit zwei Jahren neben dem Schichtdienst auch noch ihren Meister an der Landwirtschaftsschule in Seelow, wird im Juni fertig. Dafür wird sie in Buchholz auch mal freigestellt, wie in dieser Woche wieder für eine Prüfung. Ebenso jüngst als in Plaktow die Landesmeisterschaften der Jung-Melker stattfanden. Jacqueline gewann gegen sieben Kontrahenten mit 153 von 160 Punkten - und fährt nun mit den Zweit- und Drittplatzierten Sarah Marschner und Marleen von Podbieslki zum Bundesfinale ins niedersächsische Echem. „Das sind gut vier Stunden Fahrzeit“, grübelt Jacqueline Brock. Allein wird sie am Sonntag hinfahren, denn ihr Freund, der als Schlosser mit in Buchholz arbeitet, wird daheim in Golzow am Haus die Pferde versorgen müssen.

Geübt und gelernt hat sie rege für den Bundesvergleich, schließlich werden erneut neben theoretischen Fragen auch Praxis-Fähigkeiten überprüft. So ist an verschiedenen Melkständen das Können zu zeigen, dabei geht es auch um Schnelligkeit. Dazu ist in Zelltests die Eutergesundheit der Tiere zu bestimmen. „Klar bin ich aufgeregt, immerhin gucken einen dabei wieder viele Menschen auf die Finger.“ Der Wettbewerb startet Sonntag mit einer Begrüßungsrunde und Los-Vergabe der Startplätze. Ernst wird es von Montag bis Donnerstag. Bis dato bleibt sie in Niedersachsen. Die Kühe der Rassen Frisian Holstein und Jersey in Buchholz melken während dessen die Kollegen und drücken ihr für den Gewinn des Titels ganz fest ihr die Daumen.