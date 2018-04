Altstadthort als Jubiläumsprojekt

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Nächste Woche feiert der Heimatverein Altlandsberg 20. Geburtstag. Einen ganz besonderen Beitrag haben Kinder der Kreativ-AG des Schulhorts zu diesem Jubiläum vorbereitet. Sie bauten ihren Altstadthort als Modell mit zahlreichen Details nach.

Der Altstadthort passt unters Dach in eine Ecke. Und er ist vorsorglich mit einer Gardine zugehangen. Auf einer Fläche von 85 mal 164 Zentimetern haben die Kinder aus der Kreativ-AG des Schulhortes das Areal aufgebaut, auf dem sie jeden Schulnachmittag verbringen.

Nur, wer davor steht und mit eigenen Augen das Original anschaut, kann ermessen, mit wie viel Eifer und Sorgfalt die Erst- bis Viertklässler um Erzieherin Tina Wojtaschek seit Herbst vergangenen Jahres an ihrem Beitrag zum großen Jubiläum des Heimatvereins Altlandsberg gewerkelt haben.

Das sei schon eine ganz schöne Herausforderung gewesen, gesteht die Horterzieherin. Zumal das kreative Trüppchen anfangs noch etwas skeptisch gegenüber der Idee von Heimatvereinsvorsitzender Brigitte Hildenbrand war, ob die Hortkinder nicht vielleicht eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt darstellen könnten ... „Aber als wir uns für unseren Hort entschieden hatten, ist die Begeisterung für das Projekt immer mehr erwacht“, berichtet Tina Wojtaschek.

Welche Materialien wären geeignet? Was haben wir vorrätig? Was kann besorgt werden? „Wir haben mit allem gearbeitet, was wir finden konnten“, zeigt die Erzieherin: Karton, Gipsbinden, Holz, Bauschaum, Farbe, Pistazienschalen ... Selbst noch vorhandene Teile von alten Modellbahnbauten sind hier zu neuen Ehren gekommen. Nur die Lego-Figuren wurden gekauft, damit der Altstadthort lebendig aussieht.

Satellitenbilder wurden angeschaut, um die richtige Verteilung und die Dimensionen auf die vom Tischler gesponserte Platte übertragen zu können. Die Kinder machten Fotos, damit auch ja alle Details später stimmen – vom Namensschild an jedem Gebäude über die Kräuterspirale im Außengelände bis zum Brunnen auf dem Innenhof.

Und was für Einfallsreichtum dabei zutage kam! Aus großen Büroklammern entstanden Fahrradständer, der winzige Fußball auf dem Spielgelände wurde handbemalt, am Wasserspielplatz funkelt das Nass sogar. Praktikantin Antonia wurde bei den wöchentlichen Werkstatttreffen ebenso angesteckt wie Nicks Mutti, die sich inzwischen um eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt verdient macht.

Doch nicht alles soll vorab verraten werden, denn der eigentliche Auftritt des Jubiläumsbeitrag von Simon, Nick, Tamina und Fee, von Marielle, Paul und Tiiamii, Marisa, Nele, Sophia und Noah ist ja erst nächste Woche.