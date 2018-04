Berliner Büro übernimmt Quartiersmanagement

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Berliner Firma STERN Gesellschaft für behutsame Stadterneuerung übernimmt per 1. Mai das Quartiersmanagement im Brandenburgischen Viertel. Dies hat der Hauptausschuss am Donnerstagabend einmütig beschlossen. Der Vertrag läuft bis 30. September 2019. Die Leistung war zuvor beschränkt ausgeschrieben worden. Sechs Büros waren einbezogen worden, von drei kam ein Angebot, erläuterte Sozialdezernent Jan König vor der Abstimmung. STERN konnte vor allem mit „neuen inhaltlichen Ansätzen“ sowie mit einer Vielzahl entsprechender Kompetenzen überzeugen, begründete König den Vorschlag fürs Berliner Büro, das mit 74 000 Euro das teuerste Angebot unterbreitet hatte. In der Gesamtschau aller Kriterien aber das wirtschaftlichste, wie der Dezernent betonte. Bis dato hatte die Stadt das Quartiersmanagement personell selbst getragen. Eine Vertretungsbesetzung dieser Stelle war der Stadt nicht gelungen. Deshalb die externe Vergabe. Im Mai soll sich STERN im Fachausschuss vorstellen.(vp)