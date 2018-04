Lesestunde zum Welttag des Buches

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk aus Schwedt ist zum 10. Mal in Folge für die Auszeichnung mit dem „Gütesiegel Leseförderung“ nominiert. Die Auszeichnungen an die siegreichen Bewerber werden am Sonntag in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in Potsdam übergeben.

Am Montag, dem Welttag des Buches, besuchen Schulklassen die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in der Vierradener Straße in Schwedt. „Prominente Vorleser der Stadt Schwedt tauchen mit den jungen Lesern in die wunderbare Welt der Bücher und Geschichten ein“, informiert Inhaberin Karla Schmook. Vorlesen werden Sebastian Scherel, erfolgreicher Eventmanager an den Uckermärkischen Bühnen, und Sylvio Moritz, Chef der beliebten Regionalmarke Uckermark und Bürgermeister von Passow. Karla Schmook fügt noch hinzu: „Außerdem erwarten kleine und große Leser an diesem Tag einige Überraschungen.“

Seit vielen Jahren beteiligt sich die Verlagsbuchhandlung anlässlich des Welttages des Buches auch an der Aktion des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Lesen „Ich schenk Dir eine Geschichte“. In jedem Jahr erscheint ein neues Buch aus der gleichnamigen Kinderbuchreihe und wird von der jetzt in Schwedt ansässigen Buchhandlung an hunderte junger Leser, Schüler der 4. und 5. Klassen aus Schwedt und Angermünde sowie aus den jeweiligen Ortsteilen beider Städte, verschenkt, berichtet Stephanie Schmook. „In diesem Jahr können sich die Kinder auf das eigens für den Welttag des Buches geschriebene Abenteuer „Lenny, Malina und die Sache mit dem Skateboard“ von Sabine Zett freuen“, verrät sie.

2016 durfte sich das uckermärkische Familienunternehmen freuen – über die Auszeichnung Kinderbuchhandlung des Jahres 2016 im Land Brandenburg.

Die erst vor wenigen Monaten umgezogenen uckermärkischen Buchhändler bieten nicht nur jungen Menschen Abwechslung und Lesefreude. Sie reisen auch regelmäßig mit ihren auf Neuerscheinungen besonders neugierigen Kunden zur Buchmesse nach Leipzig.

Seit 2017, mit der Geschäftseröffnung in Schwedt, engagieren sich die Schmooks mit der Schwedter Grundschule am Waldrand, der AG City, der Märkischen Oderzeitung und vielen, vielen Vorlesern in der Lokalausgabe der bundesweiten Vorleseinitiative in Schwedt. Der nächste bundesweite Vorlesetag findet in diesem Jahr am 16. November statt. Die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk wird aus diesem Anlass das „Schwedter Vorlesebuch 2018“ vorlegen mit Geschichten quer durch die Stadtgeschichte und die Sagenwelt. Der Vorgänger war sehr beliebt und es gab schon Nachfragen nach einer Fortsetzung.

Momentan bereiten die Buchhändlerinnen ein neues Projekt vor. Karla Schmook erinnert sich, dass Schwedt, vor allem die Bibliothek in der Raffinerie, zu DDR-Zeiten eine besondere Beziehung zum Aufbau-Verlag hatte. Da gab es Aufbau-Tage. Warum sollte man kulturelle Bande nicht aktivieren?, fragte sich Karla Schmook. Am 23. November startet der erste Verlagsbesuch in Berlin. Weitere werden folgen.