Debatte über Geschlechterrollen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Format „Literatur und Debatte“ in der Rathaushalle geht am Montag in die zweite Runde. Diesmal ist die Schauspielerin und Sprecherin Ilka Teichmüller zu Gast und liest aus Siri Hustvedts „Die gleißende Welt“. Doch wie es das Format will, bleibt es nicht bei der Lesung, Regisseurin Anja Panse und MOZ-Journalist Thomas Klatt wollen zur Diskussion anregen. Ausgehend vom Buch wird es um Geschlechterrollen und Abhängigkeiten gehen.

„In Cottbus hat sich daraus so eine anregende Diskussion entwickelt“, berichtet Ilka Teichmüller über die dortige Lesung. Auch wenn es in den Passagen, die sie lesen wird, um eine Künstlerin in New York geht, die Männer benutzt, um ihre Kunst voranzubringen, können sich auch Frankfurter fern von der Kunstwelt in den Themen wiederfinden, ist sie überzeugt.

Frauen, die 20 Prozent weniger verdienen als Männer, die bestbezahlte Künstlerin, deren Bild gerade mal ein Zehntel von dem Verkaufswert des Kunst ihres Kollegen einbringt, zu viele talentierte Schauspielerinnen ohne Rollen – Ilka Teichmüller kennt all diese Ungerechtigkeiten und hat dennoch Hoffnung. „Ich glaube, dass die Zeit diese Verhältnisse ins Gleichgewicht bringt“, sagt sie.

Zumal sie auch ein anderes Mann-Frau-Verhältnis erlebt hat. In Thüringen aufgewachsen hat sie sich später in Berlin gewundert, wofür es feministische Aktionen oder Cafés nur für Frauen braucht. „Diese unterschiedlichen Erfahrungen waren bei der Diskussion in Cottbus auch Thema“, berichtet sie. Nun hofft sie: „Es wäre toll, wenn die Frankfurter am Montag mit ähnlicher Neugier und Offenheit kommen.“

„Literatur & Debatte“ am Montag, 19 Uhr, in der Rathaushalle. Der Eintritt ist frei, die Protagonisten freuen sich über einen Austritt in selbstbestimmter Höhe.