Lange Haft für unbelehrbare Drogenhändler

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe ist der ehemalige Vize der berüchtigten XY-Bande, Carsten O., am Freitag vom Neuruppiner Landgericht wegen Drogenhandels und wegen Beihilfe verurteilt worden. Sein Mitangeklagter Michael R. soll sogar für sieben Jahre und drei Monate in Haft.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass O. und R. regelmäßig miteinander Drogengeschäfte abgewickelt haben, auch wenn konkret nur eine einzige Tat nachgewiesen werden konnte, bei der die Männer im Juli 2017 mit einem Kilogramm Amphetaminpaste erwischt worden waren.

Ungerührt hatte sich O. bei der Urteilsverkündung gezeigt und das nicht ohne Grund. Beim Strafmaß war Richter Udo Lechtermann zwar komplett dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Dennoch bewegte sich das Urteil im Rahmen dessen, was das Gericht O. im Falle einer glaubhaften Aussage schon zu Prozessbeginn in Aussicht gestellt hatte. Auch wenn diese Vereinbarung im Laufe des Verfahrens gekippt wurde, kam O. damit vergleichsweise gut davon. Eingezogen wird eine Grundschuld von 60 000 Euro für ein Grundstück, auf dem ein Bekannter O.s Cannabis angebaut hatte. Er hatte dem Mann zuvor Geld geliehen, damit dieser die Immobilie bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnte. Weiterhin muss O. seinen Audi Q 7 abgeben und 4 000 Euro als Wiedergutmachung bezahlen. Zudem blieb O. auch nach dem Ende der Verhandlung auf freiem Fuß.

Härter traf es da Michael R., der auch weiterhin in U-Haft bleiben muss. Dass er eine wesentlich höhere Strafe erhalten hat, liegt vor allem daran, dass er bei der geplatzten Übergabe im Juli 2017 eine geladene Schreckschusspistole, mit der scharfe Munition abgefeuert werden konnte, in einer Tasche hatte. Laut Gesetz liegt die Mindeststrafe für den Drogenhandel mit Waffen bei fünf Jahren. Dass R. – wie in seiner Aussage erklärt hatte – angeblich nicht wusste, dass er die Waffe im Auto hat und er sie daher auch nicht einsetzen wollte, ist dabei unerheblich, erklärte Richter Lechtermann. R. war auch früher schon mit Waffen erwischt worden. Daher attestierte der Richter ihm eine „gewisse latente Gewaltbereitschaft“.

Beide Männer sind zudem vorbestraft. „Was lernt jemand eigentlich aus der Verbüßung einer langjährigen Freiheitsstrafe? Bei Ihnen gab es offenbar bislang keinen Lerneffekt“, warf Lechtermann O. vor. Daher handele es sich bei allen Taten auch nicht um minderschwere Fälle. Die langen Haftstrafen seien erforderlich, um die Angeklagten vielleicht wenigstens in Zukunft von gleichen Taten abzuhalten.

Die beiden Männer habe nun eine Woche Zeit, um Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Eine Revision würde dann am Bundesgerichtshof verhandelt werden.