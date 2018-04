Großes Interesse am Mammobil

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Wir haben im Vergleich zum Durchlauf im März enormen Zulauf erhalten, es lassen sich täglich bis zu 50 Frauen von uns untersuchen“, bestätigt Astrid Trostmann. Nach Aussage der Röntgenassistentin kämen bis zu 70 Prozent der kontaktierten Frauen vorbei, um sich untersuchen zu lassen.

Das Radiologie-Verfahren zur Früherkennung von Brustkrebs, Mammakarzinom in Fachsprache, gibt es seit elf Jahren bundesweit. Frauen zwischen dem 50. und vollendeten 69. Lebensjahr werden im Zweijahrestakt zur Untersuchung gebeten. Das Screening dauert fünf Minuten, das Ergebnis bekommen die Frauen nach einer Woche per Post. Zwei Ärzte begutachten die Aufnahmen unabhängig voneinander. Noch bis zum 3. Mai steht das Mammobil auf dem Bauernmarkt. Der nächste Halt in Eisenhüttenstadt ist vom 22. Mai bis zum 1. Juni.