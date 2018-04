Jugendforum mit vielen Ideen

Andrea Linne

Panketal Nach der Jugend- sowie Eltern-Online-Befragung in Panketal beginnt nun die öffentliche Ideensuche in Workshops und mit einem großen Jugendforum. Jana Kohlhaw, Jugendkoordinatorin der Gemeinde Panketal, lädt dazu am 5. Mai alle Jugendlichen und Erwachsenen ein, die sich mit Vorstellungen einbringen und selbst etwas tun möchten, damit sich die Angebote in der Gemeinde weiterentwickeln können.

Die Mensa der Roentgen-Gesamtschule in der Schönerlinder Straße wurde daher von 14 bis 17 Uhr reserviert. Das ist genug Zeit, um in einem ersten großen Treffen Zielrichtungen festzulegen und weitere Schritte zu überdenken. Weitere Workshops sollen folgen, damit an konkreten Projekten gearbeitet werden kann.

Jeder ist eingeladen, mitzumachen und sich einzubringen. Einige Defizite waren in den Studien offen zutage getreten, Veränderungen sollten alle angehen, findet Jana Kohlhaw. Schließlich können Jugendliche so die Chance nutzen, selbst zu sagen, was sie sich in Panketal wünschen würden. Gemeinsam wollen die Jugendsozialarbeiter und die Koordinatorin „eure Vorschläge mit euch diskutieren“, heißt es in dem Aufruf. (li)