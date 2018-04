Ein "Aussteiger" steigt ein

Eberhard Fehland

Berlin (MOZ) Von Vergleichswettkämpfen bei Eintracht Berlin kamen zwei der vier Nachwuchsboxer der „kleinen“ Eintracht aus Frankfurt mit Siegen in der Jugendklasse (U 19) zurück: Jan-Philipp Ewald und Florian Walther. Beide gewannen vorzeitig.

Jan-Philipp Ewald machte mit dem Hauptstädter Mustafa Yasen kurzen Prozess: „Meine rechte Schlaghand zeigte sofort Wirkung und ich setzte entschlossen nach“, erzählt der 18-jährige Halbweltergewichtler (bis 64 kg). Er ist als Sportschüler angehender Abiturient. Bei den Sportschützen ist er, wie er sagt, „ausgestiegen“ und betreibt das Boxen mehr als Hobby zur Stärkung der Fitness. „Schaden kann das nicht, im Gegenteil, denn ich möchte später eine Polizei-Ausbildung beginnen.“ Etwas ärgerlich findet er seinen 2. Platz bei den Brandenburger Landesmeisterschaften. „Als Titelträger hätte ich bei den deutschen Meisterschaften starten können.“

Der gleichaltrige Florian Walther (bis 75 kg) setzte sich wegen sportlicher Überlegenheit schon in der 1. Runde gegen den Berliner Kontrahenten Amjad Allaham durch.

Niederlagen mussten die beiden Junioren-Landesmeister Alexander Wieczorek (75 g) und Heinrich Heine (80 kg) hinnehmen. Der groß gewachsene Gymnasiast Wieczorek unterlag gegen Mohamed Subasi knapp mit 1:2, „weil er seine taktische Linie etwas verloren hatte“, urteilte Trainer Dietrich Bleck. Heine wurde trotz Punkteführung wegen gesundheitlicher Probleme vorsichtshalber aus dem Ring genommen, um seinen Einsatz bei den deutschen Titelkämpfen der U 17 in Binz nicht zu gefährden. „Kein Risiko, denn die Gesundheit geht vor“, so Bleck. „Bei uns steht der Breitensport mit dem Projekt ‚Boxen gegen Gewalt‘ eindeutig im Vordergrund, aber Wettkämpfe sind auch für Fitness-Sportler nun einmal das Salz in der Suppe. Man will ja nicht nur ständig trainieren, sondern sich auch mit anderen messen.“

Dazu haben drei Frankfurter am 5. Mai wieder Gelegenheit und das vor sicher großer Kulisse. Im Vorprogramm der Eisenhüttenstädter Inselnacht mit GBC-Profi Rene Hübner (Cruisergewicht) können sich auch Amateure messen. Dazu gehören in der Männerklasse Achmed Amajew sowie im Nachwuchs Florian Walther und Edgar Shklyar. (he)