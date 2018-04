Die neue Lust am Gärtnern

Kai-Uwe Krakau

Eiche Fast unbarmherzig scheint die Sonne am späten Freitagvormittag auf das Feld bei Eiche und bringt die jungen Leute auf dem Acker mächtig ins Schwitzen. „Die Zeit drängt, in wenigen Tagen ist die Saisoneröffnung“, sagt Jennifer Brandt lachend. Bis dahin müssen die Flächen gedüngt, Jungpflanzen und Saatgut in die Erde gebracht werden. Dann können die Berliner, aber auch Brandenburger selbst loslegen – und ihr eigenes Gemüse ziehen.

Das Mietackerprojekt „bauerngarten“ wurde vor acht Jahren von Landwirt Max von Grafenstein ins Leben gerufen. Dahinter steht heute die Hof Wendelin GbR, zu den Inhabern gehört inzwischen auch Theresa Lehr. Da die Sehnsucht nach einem Garten bei den Hauptstädtern stetig wächst, kümmern sich mittlerweile sechs feste Mitarbeiter um vier Standorte. Diese befinden sich in Berlin-Spandau, Großziethen bei Schönefeld, Berlin-Pankow und nun auch in Ahrensfelde. In der Saison versorgen sich bereits rund 1500 „Bauerngärtner“ mit Salat, Kohl und Kräutern von der eigenen Parzelle.

Die Fläche in Eiche ist rund 2,5 Hektar groß, in zwei Kreisen wird in diesem Jahr gesät und gepflanzt. „Später sollen es einmal acht Kreise werden“, berichtet Jennifer Brandt. Jeder umfasst etwa 1000 Quadratmeter und ergibt 18 bis 25 Parzellen. Jeder Interessent kann sich dort sein „Tortenstück“ heraussuchen.

„Zwei Stunden pro Woche wird man sich um sein Gemüse kümmern müssen“, schätzt Jennifer Brandt. Der Aufwand sei also nicht besonders groß, die Freude am Gärtnern solle im Vordergrund stehen. Wer einmal längere Zeit nicht nach Eiche kommen kann, muss um seine Pflanzen auch nicht fürchten – die Fläche wird regelmäßig bewässert. „Dieser Standort ist mit der S-Bahn gut zu erreichen“, sagt Jennifer Brandt. Sie glaubt daher, dass das Angebot gut angenommen wird. Die Zahl der bisherigen Anmeldungen spricht dafür – nur noch knapp 15 Parzellen sind zu vergeben.

Am 30. April findet in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr die Saisoneröffnung statt. Dann werden die Parzellen übergeben, es gibt eine kurze Einführung in die Gartenpflege und man kann natürlich auch schon mit der Arbeit beginnen. In den kommenden Wochen werden die „Bauerngärtner“ wöchentliche „Garten-Telegramme“ mit Tipps und Hinweisen erhalten. Auch regelmäßige Workshops sind geplant. Die „Miete“ beträgt pro Saison zwischen 200 und 450 Euro.(au)

Kontakt: Tel. 030 28482436 beziehungsweise E-Mail: info@bauerngarten.net