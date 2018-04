Zwischen Murmeltischen und Festen

Ellen Werner Freizeit FreizeitFrei

Eberswalde Die „Eberswalder Familienwoche“ findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt und startet am Dienstag den 15. Mai, dem internationalen Tag der Familie. Die von der Stadt Eberswalde und dem Lokalen Bündnis für Familie organisierte Aktionswoche geht dann bis zum Pfingstwochenende.

„Eberswalde ­– eine Stadt im Wachsen“, lautet der übergeordnete Slogan für Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP). Eberswalde sei „eine Stadt, die sich der Frage der Familienfreundlichkeit stellt“. Unter der Prämisse haben Boginski und seine Referentin für Generationen und Familie Katrin Forster-König detailliert am Freitag das Wochenprogramm für die Veranstaltung im Mai im Rathaus vorgestellt.

Demnach zählt zu den besonderen Angeboten unter anderem ein von mehreren Partnern organisiertes Familienfrühlingsfest am 15. Mai ab 14 Uhr im Brandenburgischen Viertel. Weitere Aktionen sind Buchvorstellungen und Lesungen in der Buchhandlung Puppe-Mahler am 16. und 18. Mai jeweils ab 9 Uhr sowie ein Familiensportfest in Spechthausen am 18. Mai ab 15 Uhr zu den Angeboten und Aktionen.

Die wesentlichen Eckpfeiler der Familienwoche bilden drei Schwerpunktveranstaltungen. Zum Kindertag am 16. Mai richten alle städtischen Kitas und Horte am Nachmittag kleine Feste mit vielen Aktionen aus, zu denen auch die Familienmitglieder eingeladen sind. Zum Seniorentag am 17. Mai – eine Anmeldung im Vorfeld ist Bedingung – wird rund 200 Rentnern ab 15 Uhr ein buntes Programm mit Musik des polnischen Mundharmonika-Trios Animatio in der Zoogaststätte „Brauner Bär“ geboten. Zudem wird die Ausstellung „Gut älter werden im vertrauten Wohnumfeld“ präsentiert. Ein Zusatzbus erleichtert die Anfahrt zum Zoo und es ist eine Überraschung geplant, verrät die zuständige Referentin.

Bei einem offenen Treffen des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde am 15. Mai von 16.30 Uhr bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek sind diesmal vor allem Familien direkt angesprochen. „Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen, so Boginski. Der Bürgermeister will vor allem wissen, was er in Eberswalde noch verbessern könne. An sogenannten Murmeltischen können sich Interessierte zu Aspekten der familienfreundlichen Stadt austauschen und Probleme ansprechen. (wer)

Anmeldungen für den Seniorentag sind bis zum 7. Mai, für das Bündnistreffen bis zum 30. April unter Tel. 03334 64503 sowie per E-Mail an k.forster-koenig@eberswalde.de möglich. Betreuung für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren inklusive Abendessen kann das Eltern-Kind-Zentrum für das Treffen anbieten – bei Anmeldung bis zum 7. Mai. Für die Lesungen kann man sich unter Tel. 03334 239231 anmelden.