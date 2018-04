Die letzte Jagd der Genossen

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Der Heimatschreiber Helmut Suter stellte am Donnerstag erstmals sein neues Buch einem breiten Publikum vor. Über fünfzig Zuhörer lauschten den amüsanten Anekdoten Suters zu den Jagdgewohnheiten und Machenschaften der DDR-Führungselite in der Schorfheide.

„Honeckers letzter Hirsch“, lautet der Titel des jüngsten Buches von Helmut Suter. Detailreich, kurzweilig und mit viel Insiderwissen parlierte Suter 90 Minuten über die Jagdgeflogenheiten der DDR-Führung. Die Zuhörer im Jagdschloß Groß Schönebeck waren begeistert. Viele Gäste steuerten auch eigene Erlebnisse und Erinnerungen bei. „Wir haben viele neue Aspekte gehört. Vor allem die politischen Zusammenhänge sind wirklich spannend“, meint etwa Joachim Kämpfe, der mit seiner Frau vor ein paar Jahren aus Hannover in die schöne Schorfheide gezogen ist. Für viele Einheimische sind die Erzählungen aus dem Innenleben der DDR-Führungselite dagegen neu. Was sich in den Tiefen des Waldes der Schorfheide abspielte, war schließlich streng geheim und wurde akribisch vom Staatssicherheitsdienst überwacht.

Seit 1961 war die Schorfheide offiziell Staatsjagdgebiet. Vor allem Erich Honecker liebte die märkischen Wälder und erlegte zwischen 1968 und 1989 insgesamt 512 Rothirsche. Vor allem in den letzten Tagen der DDR, im Herbst 1989, intensivierte Honecker seine Jagdaktivitäten. Während in Leipzig und Berlin die Bürger auf die Straßen gingen und für Demokratie und Freiheit demonstrierten, schoss der Generalsekretär allein 32 Hirsche. Seine letzten Hirsche und sein letzter Jagdausflug endete am 8. November mit sechs Hirschen auf der Strecke, berichtet Suter.

Seit 1961 war die Schorfheide offiziell Staatsjagdgebiet. Vor allem Erich Honecker machte es sich hier gemütlich. Honecker bezog das Jagdhaus „Wildfang“ und baute das Anwesen nach seinem Gustus aus. Das Jagdwesen ließ sich die DDR-Führung einiges kosten: Mehrere Millionen Ostmark belastet die Passion der Bonzen die Staatskasse im Jahr. Allein die Wildfütterung in der Schorfheide kostete jährlich 604.000 Euro. Auch Zeitungen aus dem „imperialistischen Westen“ waren kein Problem: Die „Wild & Hund“ und die „Deutsche Jägerzeitung“ waren auch in Hubertusstock und am Wolletzsee Pflichtlektüre. Auch an Jagdwaffen gab es keinen Mangel. Honecker zählte 36 in seinem Bestand. Zum Vergleich: In der gesamten DDR gab es 1970 lediglich 6750 zugelassene Jagdwaffen in Privatbesitz.

Erich Mielke, Chef der Staatssicherheit, jagte im benachbarten Revier Neuhaus-Wolletz. Zwischen den beiden Revieren gab es eine Pufferzone, denn es sollte tunlichst vermieden werden, dass die Hirsche wanderten. Auch der Jagderfolg war ganz klar hierarchisch gegliedert. Erich Mielke durfte niemals am gleichen Tag einen größeren Hirsch als Honecker schießen. Passierte es doch, wurde das Tier nicht zur Strecke gelegt und stattdessen als unauffindbar deklariert..

Jagen war für die DDR-Führung Freizeitvergnügen und Privileg, aber auch Bühne für politische Intrigen und Machtausübung. So empfing Honecker in Hubertusstock viele westdeutsche Wirtschaftsführer und Politiker. Leonid Breschnew, Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß diskutierten über die deutsch-deutschen Beziehungen. Auch Berthold Beitz, Aufsichtsratsvorsitzender von Krupp weilte mehrfach in Hubertusstock und ging mit Honecker auf die Pirsch. Bedeutend für die DDR-Führung war auch der Besuch von Helmut Schmidt im Dezember 1981. Die zunächst kühle Atmosphäre zwischen den beiden, lockerte merklich auf als Honecker mit Schmidt unter vier Augen durch den Wald spazierte.

Seine letzten Hirsche schoss Honecker am 8. November: drei Rothirsche und drei Damhirsche kamen an diesem Jagdtag zur Strecke. Den letzten Hirsch, und das passt letztlich gut ins Bild, schoss er, wie es in der Jagdsprache heißt, „weidwund“. Angeschossen und verletzt, floh der Hirsch und wurde erst am nächsten Tag während einer Nachsuche gefunden. Auch die DDR war zu diesem Zeitpunkt bereits „weidwund“. Mit der Grenzöffnung am 9. November waren ihre Tage gezählt.

Helmut Suter: „Honeckers letzter Hirsch“. Erschienen im be.bra Verlag Berlin, 224 Seiten, 26 Euro