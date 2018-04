Wasser marsch im Stadtgebiet

Ein großes Planschbecken: Der Brunnen in der Lindenallee ist vor allem bei sommerlichen Temperaturen sehr beliebt. Dort kann man sich am sprudelnden Wasser erfrischen. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Doch einige der Wasserspiele sind schon seit Jahren außer Betrieb. Für einen Brunnen in der Heinrich-Heine-Allee gibt es konkretere Planungen, ihn wieder in Betrieb zu nehmen.

Es hätte keinen Tag später sein dürfen, dass das Wasser wieder in der Lindenallee sprudelt. Das Wasserspiel ist gerade bei den sommerlichen Temperaturen, die momentan herrschen, bei Kindern beliebt. Wenn man etwas von dem Wasserstrahl abbekommt, ist es erfrischend, auch in dem Brunnenbecken herumzuplanschen. Die Anlage wird von der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi) gewartet und betrieben. Die Pumpen und auch die Filter befinden sich in einem Kellerraum in einem benachbarten Gebäude. Eigentlich sollte die Betoneinfassung um das Becken in diesem Jahr vor der Inbetriebnahme saniert werden. Dort sind einige Stellen abgeplatzt. „Aber es gab keinen richtigen Frühling“, begründet Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke, warum die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte. Nun soll der Brunnen im Herbst etwas früher vom Netz gehen, um dann die Arbeiten ausführen zu können.

Die Gebäudewirtschaft hat im Stadtgebiet, gerade in den Innenhöfen der Planstadt, noch weitere Brunnen, aus denen allerdings kein Wasser fließt. Das gilt zum Beispiel für den Brunnenring, der momentan seinem Namen nicht so richtig gerecht wird. Das wird wohl auch in absehbarer Zeit so bleiben. An eine Sanierung und Wiederinbetriebnahme sei zu denken, wenn die Außenflächen in Ordnung gebracht werden. Allerdings müsste die Gewi, bevor wieder Wasser fließt, erheblich investieren. Oliver Funke spricht von immensen Baukosten. Die Pumpen und Rohre stammen noch aus den 1950er-Jahren und seien alle kaputt und müssten erneuert werden. Auch sind die gesetzlichen Regelungen für den Betrieb solcher Anlagen strenger. „Es ist nicht damit getan, dass man da einfach einen Wasserschlauch dranhängt“, verdeutlicht Oliver Funke die Herausforderungen. Ökonomisch sei solch eine Maßnahme derzeit nicht darstellbar.

Etwas weiter ist da die Stadt. Dank der Zusage von Fördermitteln aus dem Stadtumbauprogramm soll die Freifläche an der Heinrich-Heine-Allee in den kommenden Jahren grundhaft und vor allem denkmalgerecht saniert werden. Dabei soll auch zumindest einem der Wasserspiele wieder zu neuem Leben verhelfen werden. „Im Zuge der Sanierung ,Heinrich-Heine-Alle’ soll der trocken gelegte Brunnen der Jugend in der Maxim-Gorki-Straße/Einmündung Heinrich-Heine-Allee wieder als Brunnen reaktiviert werden“, sagt Kai-Uwe Haferkorn, Bereichsleiter Stadtkarte, Grünanlagen, kommunale Dienste in der Stadtverwaltung. Für die gesamte Maßnahme sind laut Haushaltsplan bis 2021 fast eine Million Euro vorgesehen. Allein für dieses Jahr sind 424 000 Euro im Haushalt reserviert. Im vergangenen Jahr mussten die Planungen verschoben werden, weil der Haushalt der Stadt nicht genehmigt war.

Derweil sind die vier Anlagen in Regie der Stadt wieder in Betrieb, es waren auch keine Sanierungs- oder Reparaturarbeiten in diesem Jahr erforderlich, wie Kai-Uwe Haferkorn erklärt. „Die Brunnenanlage Werkstraße/Beeskower Straße (Denver-Brunnen), die Zisterne an der geologischen Wand im VI. Wohnkomplex sowie der Brunnen südlich der Fröbelringpassage sind am 13. April in Betrieb genommen worden. Der Rathausbrunnen läuft seit dem 16. April“, so Haferkorn. Vandalismus-Schäden habe es glücklicherweise im vergangenen Jahr nicht gegeben.

Allerdings ist die Verschönerung des Stadtbildes mit den Wasserspielen nicht für umsonst zu haben. Für den Betrieb und die Unterhaltung der vier Brunnen gibt die Stadt pro Jahr im Schnitt 20 000 Euro aus, erklärt der Bereichsleiter.