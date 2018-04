Friedhöfe vor Umgestaltung

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Zum Leben gehört auch das Sterben. Und da es nicht egal ist, wo und wie jemand begraben wird, machen sich nicht zuletzt auch die Gemeinden im Amt Barnim-Oderbruch derzeit Gedanken über die Gestaltung der kommunalen Friedhöfe.

26 kommunale Friedhöfe betreut das Amt Barnim-Oderbruch. Zuständig ist dafür die Standesbeamtin Conny Fröhlich. Dabei legt sie Wert darauf, das nichts vom Schreibtisch aus entschieden wird. Mit alten Namenslisten und Karten trifft sie sich, wenn es darum geht, eine geeignete Grabstelle zu finden, mit den Angehörigen direkt vor Ort. Für sie gehört das mit zur Trauerarbeit und ist eine Selbstverständlichkeit – Trauernden Angehörigen in schweren Stunden zu helfen. Die Entscheidung, ob es sich um eine Erd- oder Feuerbestattung handelt, treffen die Bürger im Amt Barnim-Oderbruch zumeist noch zu Lebzeiten selbst. „Wobei es mehr zu Urnenbestattungen tendiert“, weiß Conny Fröhlich.

Ein „Trend“, dem sich die Gemeinden nicht verschließen können und der in der Gemeinde Bliesdorf als erstes aufgegriffen wurde. Noch unter der früheren Bürgermeisterin Eva-Maria Andresen wurden in Bliesdorf schon vor Jahren die erste Urnengemeinschaftsanlage installiert. Weitere folgten. Eine besonders schöne zum Beispiel in Metzdorf. Dort haben sich, wie Ortsvorsteher Frank Neß berichtet, vor allem Bürger für die würdige Gestaltung eingesetzt. „Es ist ein Ort des Innehaltens und der Besinnung geworden“, findet Neß. Eine Bank lädt zum Verweilen und Gedenken ein. Auf einer kleinen Fläche davor können Blumengrüße abgelegt werden. „Der Bedarf anonymer Bestattungen ist da“, bestätigt der Metzdorfer.

Das bestätigt auch die Mitarbeiterin der Amtsverwaltung in Wriezen. Deshalb stehen zum Beispiel in der Gemeinde Neulewin demnächst Vororttermine mit den Ortsvorsteherinnen an. In Neulietzegöricke wurden schon ein Platz für eine Urnengemeinschaftsanlage gefunden. Im Mai sind nun Neulewin und Güstebieser Loose dran. Die verstärkte Nachfrage erklärt sich Conny Fröhlich auch damit, dass oft die Angehörigen nicht mehr im Amtsbereich wohnen, um sich um die Gräber zu kümmern. Und kurioserweise, bestätigt die zuständige Sachbearbeiterin, seien ihr keine Unternehmen bekannt, die Grabpflege anbieten würden.

Bei der Gestaltung der Urnengemeinschaftsanlagen gibt es viele Möglichkeiten, berichtet Conny Fröhlich. „Ich finde zum Beispiel eine Bank sehr schön, auf der die Angehörigen Verweilen können.“ Allerdings ist die Gestaltung auch eine Kostenfrage. In der Regel wird die Pflege der Friedhöfe von den Gemeindearbeitern vorgenommen. Und dann gibt es neben anonymen Flächen auch halbanonyme. „Dort weist ein Schild auf den Namen und das Geburts- und Sterbedatum hin“, berichtet Conny Fröhlich.

Rein anonyme Urnengemeinschaftsanlagen finden sich zum Beispiel in der Gemeinde Oderaue. In Reichenow-Möglin dagegen soll auf der vorhandenen Fläche auf dem Friedhof in Möglin, dessen Gestaltung noch nicht abgeschlossen ist, eine Stele oder ein Findling aufgestellt werden. Auch die Gemeinde Neutrebbin hat für Wuschewier eine halbanonyme Anlage festgelegt. Altrebbin und Altlewin sollen nun folgen.

Dort werden dann die Namen der Verstorbenen zentral vermerkt. „Eine Urnengemeinschaftsgrabanlage für Herzhorn steht noch aus. Dort gab es bisher keine Anfragen“, informiert die zuständige Sachbearbeiterin. Der Friedhof in Reichenow ist insofern außen vor, als das es sich – wie bei allen in der Gemeinde Prötzel – um einen kirchlichen Friedhof handelt.