Wie weiter mit dem Lutherhaus?

Das Lutherhaus in der Jahnstraße. © Foto: privat

Simone Weber

Rathenow „Das Lutherhaus, die Lutherkirche machen uns Sorge, schon seit vielen Jahren. Wir haben große Mühe mit dem Betrieb, der Instandhaltung und mit den notwendigen Sanierungsarbeiten. Deshalb gibt es den Freundeskreis des Lutherhauses“, sagte Pfarrer Andreas Buchholz. „Am Kirchberg gibt es nun die wohl einmalige Chance ein Gemeindehaus zu bauen. Diese Chance muss ausgiebig geprüft werden.“ Anfang des Jahres äußerten sich Gemeindeglieder besorgt, weil sie von den Neubauplänen auf dem Kirchberg hörten und damit wohl die Zukunft des Lutherhauses in der Jahnstraße fraglich ist.

Sorgen macht sich auch die Rathenowerin Andrea Wernicke, die Mitte der 80er Jahre den Kindergarten im Lutherhaus besuchte. „Auch als ehemaliges Gemeindemitglied liegt mir das Lutherhaus und dessen Erhalt am Herzen“, so Wernicke. „Bisher wird das Lutherhaus auch für Fremdveranstaltungen durch das Jahn-Gymnasium oder Vereine genutzt. Diese Nutzung muss ausgebaut und zusätzliche Partner zur besseren Nutzung des Gebäudes gefunden werden.“

Die Rathenowerin möchte mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen und einen Förderverein für die Lutherkirche nebst -haus gründen. „Zur Gemeindeversammlung haben sich viele für den Erhalt der Lutherkirche ausgesprochen“, so Andrea Wernicke weiter, die die Ergebnisse der Versammlung als unkonkret empfand. In dieser waren am 28. Januar die Pläne zum Neubau auf dem Kirchberg vorgestellt worden. Bis Ende Juni muss sich die Gemeinde entscheiden, ob sie diesen rund 1,2 Millionen Euro teuren Neubau haben oder die Lutherkirche erhalten und weiter nutzen möchte.

„Für viele Menschen ist das Lutherhaus Treffpunkt und geistliches Zuhause“, so der Rathenower Roland Weinhold, Architekt und Gemeindemitglied, der dem 2007 gegründeten Freundeskreis der Lutherkirche angehört. Dieser hat vor zirka vier Wochen eine Unterschriftensammlung zum Erhalt des Lutherhauses gestartet.

Für den 25. April, 19.00 Uhr, lädt Andrea Wernicke alle Interessierten ins Lutherhaus zur Diskussion um die Zukunft und die mögliche Gründung eines Fördervereins ein. Sie ist unter 03385/6196555 oder per E-Mail an lutherhaus-rn@gmx.de zu erreichen.