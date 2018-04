Wenn sich der Papa zum „Löffel“ macht

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt. Das Licht erlischt und während das Publikum noch leise tuschelt, beginnt die Show. In dem gelb-roten Gummizelt auf der Insel ertönt orientalische Musik, zu der die Frau in dem grünen Kleid gefühlvoll die Hüften kreisen lässt. Sie lässt zwei Feuerringe über ihrem Kopf rotieren und entführt das Publikum, das kaum merklich verstummt ist, in eine Parallelwelt. Die Musik wechselt abrupt und zu dem poppigen Beat lässt sie zwei Feuerbälle rotieren, die sie mit Ketten kontrolliert.

Auch wenn die Premiere von Circus Humberto nicht ausverkauft war, erlebten die Zuschauer ein unterhaltsames Programm mit Clowns, Artistik, Tier-Show und allem Drum und Dran. Am Wochenende erwartet Zirkusdirektor Joschi Ortmann mehr Gäste in seinem Zelt. Zurück in der Manege: Nachdem er ein bisschen mit dem Quader auf seiner Stirn gespielt hat, kommt der Muskelmann zur Sache. Ein bisschen Gänsehaut bekommen die Zuschauer schon, als ihm der Helfer den letzten Stuhl überreicht. Es scheint so, als würde der wackelige Turm jeden Moment kippen wie beim Jenga-Spiel. Doch der Mann mit den zurück gegelten Haaren packt den Stuhl gekonnt auf seine Spitze, um dann sein ganzes Körpergewicht – kerzengerade quer in der Luft liegend – auf seinen rechten Arm zu stützen. „Der schwitzt ja schon“, staunt ein kleiner Junge in der ersten Reihe. „Arbeitsschutz geht anders“, witzelt ein alter Herr in der letzten Reihe.

Spätestens die ganz, ganz nah am Publikum auf dem Geländer entlang tappenden Miniponys das Publikum. „Oh, wie süß“, sagt jemand leise beim Anblick der Ponys, deren Augen von der langen Mähne verdeckt sind. Als der Dresseur das Zeichen gibt, wird es ulkig: Eines der Mini-Pferde beginnt sich mit den Rücken in den Holzspänen zu suhlen.

„Den Kindern hat es sehr gefallen“, lobt Ruth Schneider aus Neuzelle, die mit Enkelin Luana zur Premiere kam. Auch wenn sie zu schüchtern war, um selbst etwas zu sagen, haben die Augen von Luana in der Vorstellung Bände gesprochen. Auch die zwölfjährige Julia Purps hat der Zirkus Spaß gemacht. „Mir hat die Feuershow gut gefallen.“ Und die Miniponys seien sehr niedlich gewesen, ergänzt sie. Zur Belustigung seiner Tochter hat sich Raiko Gebert von den Clowns in die Manege zerren lassen. „Na, hat sich Papa zum Löffel gemacht?“, fragt er seine skeptisch schauende Tochter, die sich das Lachen nicht verkneifen konnte. „Wir kommen nächstes Mal wieder“, zeigt sich der Vater versöhnlich.