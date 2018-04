Sorge um Gärten am Mühlenberg

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Pläne für den Mühlenberg sorgen für Unruhe unter einigen Gartennutzern. Die Sorge, geht um, von den teilweise liebevoll hergerichteten Grünanlagen Abschied nehmen zu müssen. Eine Familie hat bereits die Reißleine gezogen.

Die Stadt ist gerade dabei, für den Mühlenberg einen Bebauungsplan erarbeiten zu lassen und mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens Ordnung in das städtebaulich unsortierte Areal am Ortsausgang Richtung Friedland zu bringen. Damit soll nach dem Willen der Stadtverwaltung und durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Weg zur Ausweisung von bis zu 20 Bauparzellen freigeschaufelt werden.

Erste Gespräche zwischen beteiligten Eigentümern, Pächtern und der kreislichen Umlegungsstelle haben offenbar die Sorgen nicht wegwischen können. Eine Entwurfsskizze, auf der die neuen Erschließungsstraßen eingezeichnet sind, hat dazu geführt, dass eine Familie ihren Garten aufgibt. Denn die neue Straße, die die bisher unerschlossenen Grundstücke an das Straßennetz anbinden soll, wird, falls der Entwurf Realität wird, direkt über den gepachteten Garten der Familie Zach führen. Den hatte die Familie in den Jahren zuvor liebevoll eingerichtet – samt Pool mit Koi-Karpfen und einem Kräuterbeet. Inzwischen ist die Familie dabei, einen Garten im Luch zu besiedeln – dieses Mal als Eigentümerin.

In Unsicherheit und Sorge ist Familie Renner aus Berlin. Sie haben sich als Pächter auf 600 Quadratmetern Grundfläche ein richtiges Paradies geschaffen. Mit Karpfenteich, Wasserfall, Pavillons, blitzsauberen Wegen, an deren Rändern üppige Magnolien blühen. „Was passiert mit unserem Garten, wenn ihn jemand als Bauland erwirbt?“ fragt sich das Ehepaar Manuela und Horst Renner. Eventuell könnten sie selbst eine Parzelle erwerben. Ob es jedoch dann genau die ist, auf der sie als Pächter sitzen, oder ob sie an einer anderen Stelle noch mal von vorne anfangen müssen: All diese Fragen treibt die Familie um.

Hannelore Wenke, Eigentümerin eines Grundstücks mit Haus und Garten, hält von dem geplanten Wegebau, an dem sie laut Satzung mit einer Quote von 90 Prozent beteiligt sein soll, gar nichts. Denn schon einmal seien sie und ihr Mann für eine Straße zur Kasse gebeten worden, nämlich am Bau des Wegs Am Mühlenberg. „Damals wurden wir mit 60 Prozent beteiligt, nun sollen wir erneut zahlen und zwar fast alles?“ fragt die engagierte Eigentümerin. Auch Anwohner Peter Dallmann beäugt die Planungen mit Argwohn. Besonders sorgt er sich um den Erhalt der stattlichen Eichen, die seiner Meinung nach bis zu 100 Jahre auf dem Buckel haben.

Die Gespräche mit den Betroffenen werden bis Monatsende weiter geführt. „Wir werden als Stadt versuchen, Lösungen für die Pächter zu finden“, verspricht Bürgermeister Frank Steffen. „Für den ein oder anderen werde es möglicherweise Veränderungen geben müssen“, stellt Steffen klar. Die Stadt werde, wenn nötig, geeignete Ersatzflächen für Gärten anbieten.

Im Mai erfolgt in der Umlegungsstelle ein Abgleich der Bürgermeinungen mit den Zielen der Stadtentwicklung, erläutert Kämmerer Steffen Schulze. Parallel dazu werden die Kosten für die Erschließung ermittelt. Im Mai geht dann eine Information an die Betroffenen raus. Danach beginnt die Entwicklung des Bebauungsplans. Die Stadt hofft laut Schulze, ihn bis Jahresende beschließen zu können.