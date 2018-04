Raser-Anwalt diskutiert an der Viadrina

MOZ

Frankfurt (Oder) Unter dem Titel „Illegale Wettrennen im öffentlichen Raum – Spannungsfeld zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit“ diskutieren Peter Zuriel, Strafverteidiger des Angeklagten Hamid H., Martin Mrosk, Richter am Berliner Landgericht, Helmut Lange, Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt, und Strafrecht-Professor Thomas Bode. Der Bundesgerichtshof hat am 1. März das bundesweit erste Mordurteil gegen sogenannte Raser aufgehoben. Das Landgericht Berlin hatte im Februar 2017 zwei Männer zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt, die 2016 bei einem illegalen Autorennen in Berlin einen tödlichen Unfall verursacht hatten. Zu der öffentlichen Veranstaltung am 25. April ab 18.30 Uhr lädt die Jurastudenten-Vereinigung ELSA in den Hörsaal 2 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.