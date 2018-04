Thorsten Schäfer-Gümbel: „Wir sind erst am Anfang“

Mathias Puddig, Igor Steinle

Berlin (MOZ) Als hessischer Landesparteichef wird Thorsten Schäfer-Gümbel am Sonntag den Parteitag der SPD in Wiesbaden eröffnen, auf dem sich Andrea Nahles zur Parteichefin wählen lassen will. Politisch denkt der 48-Jährige aber über den Tag hinaus, wie er im Interview mitMatthias Puddig und Igor Steinle erzählt.

Herr Schäfer-Gümbel, Bildungsministerin Karliczek stellt demnächst einen Pflegeroboter namens „Pepper“ vor. Haben Sie Angst, dass Peppers Nachfolger sich eines Tages auch um Sie kümmern werden?

Das berührt tief emotionale menschliche Beziehungen. Deswegen sehe ich diese Entwicklung eher skeptisch. Ich habe gerade ein Buch über die sozialdigitale Revolution geschrieben. Solche ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung werden bisher zu wenig diskutiert.

Sie beschreiben sich in dem Buch als fasziniert vom Fortschritt. Können Sie verstehen, dass da nicht alle mitgehen?

Ich verstehe jeden, der skeptisch gegenüber Technik ist. Trotzdem will ich den Fortschritt lieber gestalten. Aber klar: Nicht jede Innovation ist Fortschritt.

Welche ist rückschrittlich?

Atomenergie zum Beispiel.

Und was Digitalisierung angeht?

Was wir zum Beispiel in China beim Sozialkreditsystem sehen, löst bei mir große Sorge aus. Mich befremdet zutiefst, dass ein System geschaffen wird, in dem man versucht, über digitale Steuerung Menschen zu erziehen. Und große Plattformunternehmen wie Amazon und Google oder deren chinesische Konkurrenten werden uns mit Blick auf Monopolbildung zukünftig stark fordern. Transparenz wird die große Herausforderung werden.

Das Smartphone gibt’s so lange, wie Sie Chef der Hessen-SPD sind. Wie hat es ihren Alltag verändert?

Es hat die Kommunikation ungemein erleichtert. Andererseits nimmt die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit in einem Ausmaß zu, wie man sich lange nicht mehr vorstellen konnte. 1956 hat der DGB mit einem Plakat „Samstags gehört Vati mir“ geworben. Heute sind Vati und Mutti 24/7 erreichbar. Wir haben noch keinen wirklichen Umgang mit dieser Entgrenzung gefunden.

Reicht ein von Ihnen vorgeschlagenes Chancenkonto überhaupt aus?

Wir brauchen einen modernen Sozialstaat, der die Ängste vor den Veränderungen der Digitalisierung nehmen kann. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Was sagen wir einer 45-Jährigen, deren Job es in der Form in zehn Jahren nicht mehr gibt. Da ist das Chancenkonto ein gutes Instrument, Sicherheit zu geben, ohne aber zu bevormunden. Der Vorteil des Chancenkontos ist, dass Ihnen nicht gesagt wird, was Sie machen müssen, sondern Sie selbst entscheiden, ob Sie ein Sabbatical machen, ein Unternehmen gründen oder sich weiterbilden. Es wird kein Ende der Arbeit geben. Aber die Arbeitswelt wird sich wandeln, darauf muss die Politik reagieren.

Hat die SPD die richtigen Antworten auf diesen Wandel?

Die SPD ist die Partei der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft. Die Frage ist: Wie entsteht aus technischem Fortschritt sozialer Wohlstand für alle? Konkret: Wie können die Chancen der Digitalisierung endlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen, nicht nur Unternehmen, die immer Flexibilität fordern? Die SPD hat 155 Jahre Erfahrung, Veränderungen zu gestalten. Deswegen ist die vierte industrielle Revolution eine Riesenchance für uns. Ich behaupte aufgrund unserer Tradition: Keine andere Kraft jenseits der SPD kann den Wandel im Sinne des Zusammenhalts besser gestalten. Unsere Gesellschaft steht aber insgesamt noch am Anfang der Debatte.

Kann Deutschland das allein schaffen?

Ein echtes europäisches Kartellrecht – nicht nur für Facebook, sondern etwa auch für Amazon und Google –, das dafür sorgt, dass in der Plattformökonomie Diskriminierungsfreiheit herrscht. Es ist wie im Eisenbahnsystem: Theoretisch können Sie eine neue Eisenbahngesellschaft gründen. Bis Sie aber ein neues Netz aufgebaut haben, das mit dem des Monopolanbieters konkurrieren kann, können Jahrzehnte vergehen. Plattform-Unternehmen wie Facebook muss man deswegen als Infrastrukturunternehmen verstehen: Sie müssen den Angeboten von Dritten diskriminierungsfrei offen stehen. Das lässt sich allerdings kaum national entscheiden. Ich plädiere dafür, dass wir das in internationalen Handelsverträgen regeln.

Was bedeutet der Datenskandal für den Bereich des Politischen?

Facebook muss sicherstellen, dass die Daten der Nutzer sicher sind. Wie jedes andere Unternehmen muss es sich an Recht und Gesetz halten. Es muss eine ethisch-politische Kontrolle darüber geben, ob die öffentliche Meinung über Facebook manipuliert wird.

Die andere große Herausforderung ist der Klimawandel: Umweltministerin Schulze wirkt nicht gerade ambitioniert ...

Es ist für die SPD völlig unstrittig, dass die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft kommen muss. Wir brauchen ambitionierte Ziele, die über Paris hinausgehen. Auf der anderen Seite haben wir es mit 20 000 Leuten in Deutschland zu tun, denen wir zunächst mal sagen müssen, was deren Perspektive ist. Denen das x-te Tourismuskonzept als Alternative anzubieten, ist keine.

Lassen Sie uns zum Schluss auf den Parteitag und die SPD-Erneuerung schauen. Da entsteht manchmal der Eindruck, dass die SPD voranschreitet und nicht alle Mitglieder mitnimmt. Simone Lange macht das zum Thema. Sehen Sie diese Spaltung auch?

Wir sind eine Partei mit 460 000 Mitgliedern. Es ist das Wesen einer Volkspartei, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Ihre Funktion ist, ein breites Spektrum einzubinden. Es gibt Meinungsunterschiede. Das ist nichts Besonderes. Dass wir programmatische Zukunftsfragen zu klären haben, ist offensichtlich. Zu Orientierungsthemen wie der Zukunft der Arbeit und dem handlungsfähigen Staat hat Andrea Nahles klare Vorstellungen.

Die Meinungsunterschiede werden dank Simone Lange auch bei der Wahl der Parteichefin abgebildet. Ist sie ein Glücksfall für die Partei?

Für Demokratie muss man sich nicht schämen. Ich lege Wert darauf, nicht gegen jemanden zu argumentieren. Wir werden am Sonntag eine Entscheidung treffen, und ich unterstütze Andrea Nahles, weil sie Antworten auf die Zukunftsfragen gibt. Sie macht Politik auf lange Linie und nicht auf Schlagzeilen orientiert. Und sie ist eine extrem zuverlässige Kollegin. Das schätze ich.