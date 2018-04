Hennigsdorfs Busbahnhof wird wegen Bauarbeiten verlegt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bislang gehen die im März gestarteten Sanierungsarbeiten auf dem Postplatz zügig voran. Bereits Ende Mai soll die Sperrung der Rathenaustraße wieder aufgehoben werden.

Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie der Postplatz nach der Sanierung aussehen wird, kann dies im bereits fertiggestellten Teil in Richtung alter Post tun. Zwei Tests hat das Pflaster bereits bestanden. Bei einem Termin des Bauausschusses konnte Petra Röthke-Habeck jüngst feststellen, dass ein Rollkoffer nur ein leises Geräusch auf den Steinen erzeugt. Und Ursel Degner (Die Linke), die sich bislang ärgern musste, mit ihren Hackenschuhen zwischen den Steinen zu verhaken, kann künftig ihre für jedes Pflaster tauglichen Schuhe zu Hause lassen.

Für Radfahrer hat es bereits eine Verbesserung gegeben. Statt der zuvor 90 Stellplätze für Drahtesel gibt es jetzt auf der Seite des Taxi-Halteplatzes 120, dazu kommen noch die im Bereich der alten Post. Auf Nachfrage bestätigt der im Rathaus für Öffentliche Flächen zuständige Fachdienstleiter Dirk Asmus, dass mit den Besitzern des Eckgebäudes in Richtung Parkhaus Gespräche aufgenommen werden sollen, ob dort dauerhaft weitere zusätzliche Stellplätze geschaffen werden können. „Wir wollen nach der Sanierung vermeiden, dass Räder an Bäumen, Verkehrszeichen und Lampen abgestellt werden“, so Asmus.

Schon Ende April soll der Bürgersteig an der Rathenaustraße zwischen Marxstraße und Havelpassage fertig sein. Hier werden alte Gehwegplatten verlegt, der rote Teppich für Radler verschwindet. Fahrradfahrer sollen künftig die Straße benutzen. Bis Ende Mai werden in diesem Bereich die Arbeiten auf der Fahrbahn beendet sein, sodass die Rathenaustraße wieder freigegeben werden kann.

Mit dieser Freigabe ist eine neue Sperrung verbunden. Da sich die Bauarbeiten dann Richtung Bahnhof verschieben, wird die Verbindung zwischen Busbahnhof und Poststraße gekappt. Der Busbahnhof wird dann nicht mehr bedient. Stattdessen werden die Busse an der alten Post vorbeifahren und die Doppelhaltestelle Poststraße anfahren. „Wir werden Anfang Mai mit der Verkehrsgesellschaft OVG klären, ob noch eine weitere Haltestelle benötigt wird“, sagt Asmus. Da viele Buslinien am Bahnhof enden und die Fahrer teilweise dort ihre Pausen einlegen, wird das Parken in der Poststraße für die Bauzeit verboten. Zudem sei noch zu klären, ob die OVG weitere Stellplätze benötigt, die dann an der Rathenaustraße eingerichtet würden.

Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten auf dem Postplatz beendet sein.