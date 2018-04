Wieder mehr Straftaten an Brandenburger Schulen

dpa

Potsdam (dpa) An Brandenburgs Schulen haben die Straftaten im vergangenen Jahr um vier Prozent zugenommen. Die Zahl der Delikte stieg gegenüber 2016 um 141 auf 3646, wie das Landeskriminalamt auf dpa-Anfrage mitteilte. Allerdings konnte die Aufklärungsquote leicht verbessert werden - von 51,9 Prozent auf 52,2 Prozent. Die häufigsten Delikte waren erneut Diebstähle, deren Zahl von 1335 auf 1387 zulegte. Am begehrtesten bei Langfingern waren Fahrräder. Die Zahl der Körperverletzungen kletterte um 60 auf 748. Die Lehrerverbände sind besorgt über die zunehmenden Delikte an den Schulen und fordern mehr Personal und Konzepte zur Gewaltprävention.