Ina Matthes

Smartphone liegt auf dem Küchentisch. Mann, Kind, Callcenter texten oder klingeln – vergebens. Keiner zu Hause. Katastrophe. Vorwürfe. Alles nur, weil die Kommunikationsmittel heute nicht mehr in die Hosentasche passen wie das Nokia-Handy früher. Eine Variante wäre, gleich durch die Klamotten zu telefonieren. Ein Jeanshersteller lässt so etwas tatsächlich nähen: eine Jacke mit Ärmel zum Anrufen. Vor wenigen Jahren gab es einen Hype um solche Ganzkörpercomputer. Kleider mit Elektronik, mit welcher der Träger Musik hört, Botschaften sendet und die auch noch den Puls messen kann.

Allerdings ist aus vielen Ideen nicht viel geworden. Die Jacke mit Telefon wird inzwischen mit 30 Prozent Rabatt im Internet angeboten. Die Hochstimmung ist verflogen und Pragmatismus eingezogen. Wer braucht intelligente Kleidung tatsächlich? Heute gibt es Horst die Hose für Waldarbeiter. Sie schaltet die Kettensäge aus, wenn die Säge bei der Arbeit dem Stoff zu nahe kommt.

Und es gibt das schwarze Shirt, mit dem sich Rigo Herold und seine Kollegen von der Westsächsischen Hochschule Zwickau in der kommenden Woche zur Hannover-Messe zeigen. Das Stück ist gespickt mit Sensoren. Sie ermitteln den Puls, die Herzfrequenz und die Bewegung des Oberkörpers. Dazu trägt man intelligente Socken, die Druck und Beschleunigung registrieren. Und einen Gürtel, in dem ein Mini-Rechner steckt. Der sendet die aufgezeichneten Daten zu einer Brille, die ihrem Träger beispielsweise seinen aktuellen Pulsschlag präsentiert – auf einem kleinen Bildschirm. Dafür liefert ein Akku acht Stunden lang Strom.

Die sächsische Kombi soll in Hannover unter anderem die Gesundheitsbranche interessieren. Damit könnte bei Menschen mit schwerer Arbeit, wie Stahlwerkern, überwacht werden, dass sie sich nicht überlasten. Ähnliches ist in der Medizin bei älteren Patienten vorstellbar. Die größten Chancen für den Zwickauer Cyberanzug sieht Rigo Herold aber im Sport. Sportler seien eher bereit, neue Technik zu probieren und dafür auch Geld auszugeben, meint der Professor, der selbst Biathlet und Triathlet ist. Etwa 1000 Euro, schätzt er, könnte die komplette Kombination einmal kosten. Ein Biathlet könnte damit besser schießen. Auf dem Brillendisplay sieht er seinen Puls. Etwa 300 Meter vorm Schießstand signalisiert ihm die Brille dann, dass er langsamer fahren soll, um den Puls herunter zu regeln und ruhiger zu werden. Die Elektronik ist inzwischen so dünn, dass sie sich unauffällig im Shirt verstecken lässt. Waschen kann man das auch. Dass smarte Stoffe bisher ein Nischendasein fristen, liegt auch am Preis, meint Herold. Aber die Technik wird kleiner und billiger. 2021 könnte der Zwickauer Anzug zu haben sein. Doch was wird dann aus den Unsportlichen, die das Smartphone auf dem Tisch liegen lassen und nicht mit dem Jackenärmel telefonieren wollen?

Vielleicht, meint die Fachwelt, schaffen intelligente Brillen wie Google Glass im Alltag ein Comeback. Brillen mit Elektronik im Bügel, die WhatsApp-Nachrichten auf dem Display anzeigen. Aber was tut der säumige Mensch mit den Gestellen? Er verlegt sie ab und an. Und besteht darauf, dass er einmalig und unerreicht ist.