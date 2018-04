Chorleitung abgegeben

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Vor knapp zehn Jahren hatte Elke Pfeiffer den Dirigentenstab von Chorleiterin Gisela Gahr übernommen. Nun, kurz vor ihrem 80. Wiegenfest, ist die Lebuserin selbst in die zweite Reihe getreten. Sie hat die Leitung des Chores der Volkssolidarität Lebus an einen Jüngeren übergeben – an Dietmar Schädler.

Der 65-jährige Hathenower ist seit fünf Jahren im Lebuser Ensemble aktiv. Schon damals habe sie sich gesagt: „Der kann mein Nachfolger werden“, erinnert sich Elke Pfeiffer. Schädler ehemaliger Kriminalbeamter der Polizei in Frankfurt, spielt mehrere Instrumente. Und war schon länger der Vertreter von Elke Pfeiffer an der Spitze des Chores.

„Wir tauschen jetzt einfach die Rollen“, sagt Elke Pfeiffer. Sie freut sich über die neuen Impulse, die der neue Leiter dem Chor gebe. Das Repertoire sei „etwas moderner“ geworden, sagt die Lebuserin. Neben deutschen Volks-, Heimat- und Wanderliedern singen die 21 Sängerinnen und Sänger jetzt mehr Friedenslieder – nicht nur deutsche.

„Die Chormitglieder sind schnell für Neues zu begeistern und üben fleißig“, lobt Dietmar Schädler. Vor zwei Jahren hat er das Lied „Bei uns im Oderland“ für den Chor getextet und komponiert. Die Sänger seien „wie eine große Familie“, erklärt der Hathenower. Man hilft sich gegenseitig, feiert auch gemeinsam.

Seit etwa einem Jahr spielt Dietmar Schädler zudem in der Lebuser Band „Die Taktlosen“ mit, die auf Initiative eines ehemaligen Chormitgliedes, Dieter Döppner, gegründet wurde. Neben Döppner (Keyboard) und Schädler (Gitarre) greift der Lebuser Peter Rohde zu Seniorenfeiern und mehr in die Saiten, um Schlager aus den 60-ern bis 80-ern zu spielen.