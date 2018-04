Zum Zeitunglesen in die Bibliothek

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Seit Monatsbeginn können Nutzer der Stadtbibliothek in Wriezen die Märkische Oderzeitung lesen. Marco Büchel, Landtagsabgeordneter der Linken aus Bad Freienwalde, übernimmt die Kosten für die Ausgabe des Oderland Echos.

„Bildung muss zugänglich sein“, sagt Marco Büchel am Freitagvormittag bei der offiziellen Übergabe des MOZ-Abonnements an die Stadtbibliothek in Wriezen. Und sowohl Zeitungen als auch Bibliotheken würden einen wichtigen Beitrag zur Bildung leisten. Deshalb habe er gern die Patenschaft für das MOZ-Abo übernommen.

So könnten Nutzer der Stadtbibliothek nun die jeweils aktuelle Ausgabe des Oderland Echos an den Öffnungstagen lesen. „Es gibt Menschen in der Region, die sich ein volles Abonnement einfach nicht leisten können“, weiß der 35-Jährige und Bibliothekarin Maritta Stiller nickt.

Auf Nachfrage erzählt sie, dass sie die Stadtverordneten vor drei Jahren um eine deutliche Reduzierung der Gebühren gebeten habe. Diese seien im Vergleich mit anderen Einrichtungen in der Region hoch gewesen. Am Ende hätten die Stadtverordneten einer Halbierung zugestimmt.

So beträgt die Jahresgebühr über eine Laufzeit von zwölf Monaten seit Anfang 2016 zwölf Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche unter 17.Jahren sowie Auszubildende, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende und Empfänger von Arbeitslosengeld zahlen sechs Euro für eine Jahreskarte. Die Monatsgebühr der Ausleihe liegt bei zwei Euro.

„Mir ist es einfach wichtig, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Weg in eine Bibliothek finden“, sagt Marco Büchel und bezeichnet Bibliotheken als Schatz. In Bezug auf das Zeitungslesen könne er sich nicht erinnern, wann er mal nicht Zeitung gelesen habe. Spätestens mit dem eigenen Haushalt habe er auch ein Abonnement der Märkischen Oderzeitung gehabt. „Vorher habe ich schon bei meinen Eltern mitgelesen.“ Heute sei das Lesen des Oderland Echos mit eines der ersten Dinge, die nach dem Aufstehen anstünden, berichtet der Familienvater.

Lokale und regionale Beiträge hätten dabei Vorrang. „Nur das Wetter interessiert mich nicht. Das ist so, wie es ist. Das kann ich nicht ändern“ In seinem Strausberger Bürgerbüro liege zudem auch immer eine Ausgabe des dortigen Märkischen Echos bereit. Beiträge aus dem Seelower Bereich lese er meist auf den Internetseiten der MOZ. Später am Tag schaue er stets noch den Pressespiegel durch.

Dass das Oderland Echo in der Stadtbibliothek ausliegt, werde sich herumsprechen, meint Maritta Stiller, die sich vor allem mehr Kinder als Nutzer der Einrichtung im Erdgeschoss des sonst vom Christlichen Verein Junger Menschen genutzten Hauses wünschen würde. Bei den Erwachsenen seien Belletristik, darunter Romane überwiegend mit historischem Hintergrund und Krimis am gefragtesten. Gisela Diefenbacher, die bei Urlaub oder Krankheit ehrenamtlich die Bibliothek öffnet, ist an diesem Vormittag ebenfalls da. Sie hat sich Juli Zehs 2016 erschienenen Roman „Unterleuten“ als eBook herunterladen lassen. „Dafür habe ich ,Die Hochzeitsgabe’ von Geraldine Brooks zurückgebracht.“ Darin gehe es um ein Buch aus dem 15. Jahrhundert und die Religionen.

Michaela Hytra, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, findet unterdessen, dass die Bibliothek im Jugendhaus gut aufgehoben ist und hofft, dass das MOZ-Abo von den Nutzern als Zugewinn positiv angenommen wird. Auch sie greife morgens gern zum Oderland Echo, um sich zu informieren.

Die Stadtbibliothek in der Hospitalstraße 38 hat Dienstag 12 bis 18.Uhr, Donnerstag 12 bis 17.Uhr sowie Freitag 9 bis 12.Uhr geöffnet. Nachfragen sind unter Tel. 033456 3277 möglich.